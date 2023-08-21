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Опрос: большинство жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО - РИА Новости, 21.08.2023
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18:05 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/moldaviya-1891353674.html
Опрос: большинство жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО
Опрос: большинство жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО - РИА Новости, 21.08.2023
Опрос: большинство жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО
Более 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:05
2023-08-21T18:05
молдавия
майя санду
нато
кишинев
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КИШИНЕВ, 21 авг— РИА Новости. Более 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт европейской политики и реформ. Согласно исследованию, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 28% местных жителей (в мае за это выступало 24% опрошенных). В то же время 60,3% респондентов (в мае за это высказывались 60%) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 9,9% граждан отметили, что не определились с ответом. Остальные 1,8% опрошенных отказались отвечать. Опрос был проведен в период с 13 по 28 июня, в нем приняли участие 1120 человек, допустимая погрешность составляет около 2,5%. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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молдавия, майя санду, нато, кишинев
Молдавия, Майя Санду, НАТО, Кишинев
Опрос: большинство жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО

Опрос IPRE: 60,3 процента жителей Молдавии выступают против вступления в НАТО

CC BY-SA 2.0 / Kamen Tabakov / view.from.city.gates.terraceВид на одну из улиц Кишинева, Молдавия
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
CC BY-SA 2.0 / Kamen Tabakov / view.from.city.gates.terrace
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 авг— РИА Новости. Более 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт европейской политики и реформ.
Согласно исследованию, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 28% местных жителей (в мае за это выступало 24% опрошенных). В то же время 60,3% респондентов (в мае за это высказывались 60%) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 9,9% граждан отметили, что не определились с ответом. Остальные 1,8% опрошенных отказались отвечать.
Опрос был проведен в период с 13 по 28 июня, в нем приняли участие 1120 человек, допустимая погрешность составляет около 2,5%.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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