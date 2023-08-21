Опрос: большинство жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО
Опрос IPRE: 60,3 процента жителей Молдавии выступают против вступления в НАТО
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 авг— РИА Новости. Более 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт европейской политики и реформ.
Согласно исследованию, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 28% местных жителей (в мае за это выступало 24% опрошенных). В то же время 60,3% респондентов (в мае за это высказывались 60%) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 9,9% граждан отметили, что не определились с ответом. Остальные 1,8% опрошенных отказались отвечать.
Опрос был проведен в период с 13 по 28 июня, в нем приняли участие 1120 человек, допустимая погрешность составляет около 2,5%.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.