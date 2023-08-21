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В Новгородской области обсудили новые меры безопасности после атаки БПЛА - РИА Новости, 21.08.2023
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22:47 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/mery-1891403337.html
В Новгородской области обсудили новые меры безопасности после атаки БПЛА
В Новгородской области обсудили новые меры безопасности после атаки БПЛА - РИА Новости, 21.08.2023
В Новгородской области обсудили новые меры безопасности после атаки БПЛА
Введение новых мер безопасности в Новгородской области после атаки украинского беспилотника обсудил глава региона Андрей Никитин на оперативном штабе с силовыми РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T22:47
2023-08-21T22:47
новгородская область
россия
сольцы
андрей никитин (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Введение новых мер безопасности в Новгородской области после атаки украинского беспилотника обсудил глава региона Андрей Никитин на оперативном штабе с силовыми структурами, сообщает пресс-служба правительства области. Как ранее сообщало Минобороны РФ, в минувшую субботу украинский беспилотник атаковал военный аэродром города Сольцы Новгородской области, возникло возгорание на стоянке самолетов, которое оперативно ликвидировали. В результате был поврежден самолет, пострадавших не было. Беспилотник был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В тот же день местные власти сообщили, что были завершены все мероприятия по ликвидации последствий. В понедельник в заседании оперативного штаба по вопросам безопасности приняли участие представители министерства обороны РФ, прокуратуры Новгородской области, МЧС, МВД, Росгвардии, правительства региона. "Сегодня мы собрались, чтобы обсудить дополнительные меры, которые нам необходимо принять для обеспечения безопасности инфраструктуры, ключевых объектов региона и наших жителей. Прежде всего, хочу поблагодарить все службы за оперативную ликвидацию последствий атаки беспилотников в Сольцах... Аэродром - объект военный, и я уверен, что министерство обороны уже предприняло все меры по усилению безопасности. Нам же с вами надо сегодня обсудить вопросы защищенности гражданских объектов. И это задача не только силового блока, органов власти, но и собственников наших крупнейших предприятий", - отметил Никитин, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Как заверил губернатор, регион готов помочь силовым структурам всем необходимым.
https://ria.ru/20230811/stroitelstvo-1889617135.html
https://realty.ria.ru/20230814/tserkov-1889991758.html
новгородская область
россия
сольцы
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новгородская область, россия, сольцы, андрей никитин (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Новгородская область, Россия, Сольцы, Андрей Никитин (политик), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Новгородской области обсудили новые меры безопасности после атаки БПЛА

В Новгородской области обсудили введение новых мер безопасности после атаки БПЛА

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на город Великий Новгород
Вид на город Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Введение новых мер безопасности в Новгородской области после атаки украинского беспилотника обсудил глава региона Андрей Никитин на оперативном штабе с силовыми структурами, сообщает пресс-служба правительства области.
Как ранее сообщало Минобороны РФ, в минувшую субботу украинский беспилотник атаковал военный аэродром города Сольцы Новгородской области, возникло возгорание на стоянке самолетов, которое оперативно ликвидировали. В результате был поврежден самолет, пострадавших не было. Беспилотник был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В тот же день местные власти сообщили, что были завершены все мероприятия по ликвидации последствий. В понедельник в заседании оперативного штаба по вопросам безопасности приняли участие представители министерства обороны РФ, прокуратуры Новгородской области, МЧС, МВД, Росгвардии, правительства региона.
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«
"Сегодня мы собрались, чтобы обсудить дополнительные меры, которые нам необходимо принять для обеспечения безопасности инфраструктуры, ключевых объектов региона и наших жителей. Прежде всего, хочу поблагодарить все службы за оперативную ликвидацию последствий атаки беспилотников в Сольцах... Аэродром - объект военный, и я уверен, что министерство обороны уже предприняло все меры по усилению безопасности. Нам же с вами надо сегодня обсудить вопросы защищенности гражданских объектов. И это задача не только силового блока, органов власти, но и собственников наших крупнейших предприятий", - отметил Никитин, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Как заверил губернатор, регион готов помочь силовым структурам всем необходимым.
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Новгородская областьРоссияСольцыАндрей Никитин (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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