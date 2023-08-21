https://ria.ru/20230821/luna-1891391267.html

Ученые рассчитали точное место падения "Луны-25"

Ученые рассчитали точное место падения "Луны-25" - РИА Новости, 21.08.2023

Ученые рассчитали точное место падения "Луны-25"

Ученые Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН рассчитали точное место падения автоматической межпланетной станции "Луна-25", сообщил в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T20:27

2023-08-21T20:27

2023-08-21T20:28

наука

луна

земля

юрий борисов (роскосмос)

российская академия наук

роскосмос

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ученые Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН рассчитали точное место падения автоматической межпланетной станции "Луна-25", сообщил в понедельник институт. "Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной: 14.58 мск, 42-километровый кратер Pontecoulant G", - говорится в сообщении. Как сообщил ранее "Роскосмос", на борту станции "Луна-25" 19 августа после включения двигательной установки на торможение перед переходом на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. В результате станция столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Как уточнил впоследствии гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, двигатель, который должен был выдать тормозной импульс, не выключился вовремя и проработал 127 секунд вместо 84 расчетных.

https://ria.ru/20230820/krushenie-1891143271.html

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луна, земля, юрий борисов (роскосмос), российская академия наук, роскосмос