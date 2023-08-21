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Ученые рассчитали точное место падения "Луны-25" - РИА Новости, 21.08.2023
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Наука
 
20:27 21.08.2023 (обновлено: 20:28 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/luna-1891391267.html
Ученые рассчитали точное место падения "Луны-25"
Ученые рассчитали точное место падения "Луны-25" - РИА Новости, 21.08.2023
Ученые рассчитали точное место падения "Луны-25"
Ученые Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН рассчитали точное место падения автоматической межпланетной станции "Луна-25", сообщил в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T20:27
2023-08-21T20:28
наука
луна
земля
юрий борисов (роскосмос)
российская академия наук
роскосмос
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ученые Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН рассчитали точное место падения автоматической межпланетной станции "Луна-25", сообщил в понедельник институт. "Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной: 14.58 мск, 42-километровый кратер Pontecoulant G", - говорится в сообщении. Как сообщил ранее "Роскосмос", на борту станции "Луна-25" 19 августа после включения двигательной установки на торможение перед переходом на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. В результате станция столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Как уточнил впоследствии гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, двигатель, который должен был выдать тормозной импульс, не выключился вовремя и проработал 127 секунд вместо 84 расчетных.
https://ria.ru/20230820/krushenie-1891143271.html
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луна, земля, юрий борисов (роскосмос), российская академия наук, роскосмос
Наука, Луна, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Российская академия наук, Роскосмос
Ученые рассчитали точное место падения "Луны-25"

Ученые: "Луна-25" упала в 42-километровый кратер Pontecoulant G

© Фото : Международная сеть оптических телескопов🔭 ИПМ им. М.В. Келдыша РАНМатематическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25"
Математическое моделирование траектории движения космического аппарата Луна-25 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : Международная сеть оптических телескопов🔭 ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ученые Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН рассчитали точное место падения автоматической межпланетной станции "Луна-25", сообщил в понедельник институт.
"Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной: 14.58 мск, 42-километровый кратер Pontecoulant G", - говорится в сообщении.
Как сообщил ранее "Роскосмос", на борту станции "Луна-25" 19 августа после включения двигательной установки на торможение перед переходом на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. В результате станция столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.
Как уточнил впоследствии гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, двигатель, который должен был выдать тормозной импульс, не выключился вовремя и проработал 127 секунд вместо 84 расчетных.
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НаукаЛунаЗемляЮрий Борисов (Роскосмос)Российская академия наукРоскосмос
 
 
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