https://ria.ru/20230821/luna-1891391267.html
Ученые рассчитали точное место падения "Луны-25"
Ученые рассчитали точное место падения "Луны-25" - РИА Новости, 21.08.2023
Ученые рассчитали точное место падения "Луны-25"
Ученые Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН рассчитали точное место падения автоматической межпланетной станции "Луна-25", сообщил в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T20:27
2023-08-21T20:27
2023-08-21T20:28
наука
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юрий борисов (роскосмос)
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роскосмос
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ученые Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН рассчитали точное место падения автоматической межпланетной станции "Луна-25", сообщил в понедельник институт. "Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной: 14.58 мск, 42-километровый кратер Pontecoulant G", - говорится в сообщении. Как сообщил ранее "Роскосмос", на борту станции "Луна-25" 19 августа после включения двигательной установки на торможение перед переходом на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. В результате станция столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Как уточнил впоследствии гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, двигатель, который должен был выдать тормозной импульс, не выключился вовремя и проработал 127 секунд вместо 84 расчетных.
https://ria.ru/20230820/krushenie-1891143271.html
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луна, земля, юрий борисов (роскосмос), российская академия наук, роскосмос
Наука, Луна, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Российская академия наук, Роскосмос
Ученые рассчитали точное место падения "Луны-25"
Ученые: "Луна-25" упала в 42-километровый кратер Pontecoulant G