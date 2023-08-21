https://ria.ru/20230821/lnr-1891265022.html

Пасечник подписал закон, определяющий порядок избрания главы ЛНР

Пасечник подписал закон, определяющий порядок избрания главы ЛНР - РИА Новости, 21.08.2023

Пасечник подписал закон, определяющий порядок избрания главы ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал закон, который определяет порядок избрания руководителя республики, сообщило правительство Луганской Народной Республики РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:33

2023-08-21T13:33

2023-08-21T13:33

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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал закон, который определяет порядок избрания руководителя республики, сообщило правительство Луганской Народной Республики в своем телеграм-канале. На прошлой неделе председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что в республике приняли закон, согласно которому глава ЛНР избирается тайным голосованием депутатами из числа трех кандидатов, представленных президентом РФ. "Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "Об избрании главы Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении правительства. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230816/vybory-1890357223.html

https://ria.ru/20230619/vybory-1879133226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, денис мирошниченко, леонид пасечник, госдума рф