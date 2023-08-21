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Пасечник подписал закон, определяющий порядок избрания главы ЛНР - РИА Новости, 21.08.2023
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13:33 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/lnr-1891265022.html
Пасечник подписал закон, определяющий порядок избрания главы ЛНР
Пасечник подписал закон, определяющий порядок избрания главы ЛНР - РИА Новости, 21.08.2023
Пасечник подписал закон, определяющий порядок избрания главы ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал закон, который определяет порядок избрания руководителя республики, сообщило правительство Луганской Народной Республики РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:33
2023-08-21T13:33
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
денис мирошниченко
леонид пасечник
госдума рф
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал закон, который определяет порядок избрания руководителя республики, сообщило правительство Луганской Народной Республики в своем телеграм-канале. На прошлой неделе председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что в республике приняли закон, согласно которому глава ЛНР избирается тайным голосованием депутатами из числа трех кандидатов, представленных президентом РФ. "Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "Об избрании главы Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении правительства. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230816/vybory-1890357223.html
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, денис мирошниченко, леонид пасечник, госдума рф
В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Мирошниченко, Леонид Пасечник, Госдума РФ
Пасечник подписал закон, определяющий порядок избрания главы ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник подписал закон об избрании руководителя республики

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВрио главы ЛНР Леонид Пасечник
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал закон, который определяет порядок избрания руководителя республики, сообщило правительство Луганской Народной Республики в своем телеграм-канале.
На прошлой неделе председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что в республике приняли закон, согласно которому глава ЛНР избирается тайным голосованием депутатами из числа трех кандидатов, представленных президентом РФ.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Памфилова рассказала о подготовке к сентябрьским выборам
16 августа, 11:14
"Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "Об избрании главы Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении правительства.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Подсчет голосов - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
ЦИК рассказал о подготовке избирательной системы в новых регионах к выборам
19 июня, 13:42
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис МирошниченкоЛеонид ПасечникГосдума РФ
 
 
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