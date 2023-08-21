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СМИ: три жителя Румынии скончались за неделю из-за лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 21.08.2023
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18:16 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/likhoradka-1891363197.html
СМИ: три жителя Румынии скончались за неделю из-за лихорадки Западного Нила
СМИ: три жителя Румынии скончались за неделю из-за лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 21.08.2023
СМИ: три жителя Румынии скончались за неделю из-за лихорадки Западного Нила
Семь жителей Румынии за последнюю неделю заразились лихорадкой Западного Нила, трое из них скончались, сообщает румынский портал Actual24. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:16
2023-08-21T18:16
в мире
румыния
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Семь жителей Румынии за последнюю неделю заразились лихорадкой Западного Нила, трое из них скончались, сообщает румынский портал Actual24. "За последнюю неделю не менее семи человек в Румынии заразились вирусом Западного Нила, передающимся через укус простого комара. Трое из них скончались в результате тяжелого менингоэнцефалита", - отмечает портал. Специалисты лаборатории медицинской энтомологии Института Кантакузино утверждают, что в случае заражения лихорадкой Западного Нила у больных может развиться серьезное воспаление головного или спинного мозга, что приводит к смерти пациента. Распространению заболевания в Румынии способствует аномальная жара. По информации Роспотребнадзора, заразиться лихорадкой Западного Нила можно через укус комара, при этом болезнь не передается от человека к человеку посредством прямого контакта. Основа профилактики против лихорадки - защита от укусов комаров. На природу следует надевать одежду, которая максимально закрывает участки тела, а также использовать репелленты.
https://ria.ru/20230801/likhoradka-1887625793.html
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в мире, румыния, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В мире, Румыния, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СМИ: три жителя Румынии скончались за неделю из-за лихорадки Западного Нила

Actual24: три жителя Румынии скончались за неделю из-за лихорадки Западного Нила

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Семь жителей Румынии за последнюю неделю заразились лихорадкой Западного Нила, трое из них скончались, сообщает румынский портал Actual24.
«
"За последнюю неделю не менее семи человек в Румынии заразились вирусом Западного Нила, передающимся через укус простого комара. Трое из них скончались в результате тяжелого менингоэнцефалита", - отмечает портал.
Врачи - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Роспотребнадзор разъяснил, как не заразиться лихорадкой Западного Нила
1 августа, 15:40
Специалисты лаборатории медицинской энтомологии Института Кантакузино утверждают, что в случае заражения лихорадкой Западного Нила у больных может развиться серьезное воспаление головного или спинного мозга, что приводит к смерти пациента. Распространению заболевания в Румынии способствует аномальная жара.
По информации Роспотребнадзора, заразиться лихорадкой Западного Нила можно через укус комара, при этом болезнь не передается от человека к человеку посредством прямого контакта. Основа профилактики против лихорадки - защита от укусов комаров. На природу следует надевать одежду, которая максимально закрывает участки тела, а также использовать репелленты.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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В миреРумынияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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