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Конкурс на лучшее школьное кафе проведут в Приамурье - РИА Новости, 21.08.2023
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Амурская область
Амурская область
 
09:33 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/konkurs-1891201134.html
Конкурс на лучшее школьное кафе проведут в Приамурье
Конкурс на лучшее школьное кафе проведут в Приамурье - РИА Новости, 21.08.2023
Конкурс на лучшее школьное кафе проведут в Приамурье
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил провести конкурс на лучшее школьное кафе в регионе, на реконструкцию которых власти направили 34 миллиона рублей,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:33
2023-08-21T09:33
амурская область
амурская область
белогорск
магдагачинский район
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил провести конкурс на лучшее школьное кафе в регионе, на реконструкцию которых власти направили 34 миллиона рублей, сообщает правительство Амурской области. По мнению главы региона, такое состязание между руководствами учреждений смотивирует на развитие кафе. "С 1 сентября в области откроется 23 школьных кафе, на них из областного бюджета мы направили 34 миллиона рублей. В следующем году откроем ещё 29, всего по пятилетней программе до 2026 во всех муниципалитетах региона будут работать таких 138 кафе. Среди школьных кафе области надо организовать конкурс на звание лучшего, победителю можно выделить финансирование на дальнейшее развитие кафе. Минобру поручаю проработать условия конкурса, разделить номинации в зависимости от размеров школ и численности учеников", - сказал Орлов. Губернатор осмотрел, как идет ремонт в кафе школы №1 Белогорска. В помещении обновили электропроводку, выровняли стены, уложили плитку, установили двери, сейчас специалисты красят стены, а также монтируют потолок и систему освещения. Для кафе закупили новую мебель, на приобретение диванов, предметов интерьера, декора и зоны коворкинга из городского бюджета выделили дополнительное финансирование. Кроме Белогорска, школьные кафе в текущем году появятся в Свободненском, Магдагачинском районах, Сковородинском муниципальном округе, Прогрессе, Завитинском муниципальном округе, Зее, Благовещенском округе, Октябрьском районе, Тынде, Мазановском районе, Ивановском округе, Зейском районе, Белогорском округе, Бурейском округе, Архаринском округе, Шимановске, Благовещенске, Селемджинском районе. В новом учебном году в Амурской области все ученики начальной школы продолжат питаться бесплатно, также бесплатно кормить будут ребят с ОВЗ, детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов и детей из многодетных семей. В этом году на организацию питания в школах предусмотрено более 786 миллионов рублей. Специалисты отмечают, что благодаря улучшению условий питания школьников, модернизации пищеблоков, переобучению поваров и разработке стандарта питания, который включает в себя 24 разнообразных меню, в регионе значительно снизилась заболеваемость гастритом у детей.
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амурская область, белогорск, магдагачинский район, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Белогорск, Магдагачинский район, Василий Орлов (губернатор)

Конкурс на лучшее школьное кафе проведут в Приамурье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольное питание
Школьное питание - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьное питание. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил провести конкурс на лучшее школьное кафе в регионе, на реконструкцию которых власти направили 34 миллиона рублей, сообщает правительство Амурской области.
По мнению главы региона, такое состязание между руководствами учреждений смотивирует на развитие кафе.
"С 1 сентября в области откроется 23 школьных кафе, на них из областного бюджета мы направили 34 миллиона рублей. В следующем году откроем ещё 29, всего по пятилетней программе до 2026 во всех муниципалитетах региона будут работать таких 138 кафе. Среди школьных кафе области надо организовать конкурс на звание лучшего, победителю можно выделить финансирование на дальнейшее развитие кафе. Минобру поручаю проработать условия конкурса, разделить номинации в зависимости от размеров школ и численности учеников", - сказал Орлов.
Губернатор осмотрел, как идет ремонт в кафе школы №1 Белогорска. В помещении обновили электропроводку, выровняли стены, уложили плитку, установили двери, сейчас специалисты красят стены, а также монтируют потолок и систему освещения. Для кафе закупили новую мебель, на приобретение диванов, предметов интерьера, декора и зоны коворкинга из городского бюджета выделили дополнительное финансирование.
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Кроме Белогорска, школьные кафе в текущем году появятся в Свободненском, Магдагачинском районах, Сковородинском муниципальном округе, Прогрессе, Завитинском муниципальном округе, Зее, Благовещенском округе, Октябрьском районе, Тынде, Мазановском районе, Ивановском округе, Зейском районе, Белогорском округе, Бурейском округе, Архаринском округе, Шимановске, Благовещенске, Селемджинском районе.
В новом учебном году в Амурской области все ученики начальной школы продолжат питаться бесплатно, также бесплатно кормить будут ребят с ОВЗ, детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов и детей из многодетных семей. В этом году на организацию питания в школах предусмотрено более 786 миллионов рублей.
Специалисты отмечают, что благодаря улучшению условий питания школьников, модернизации пищеблоков, переобучению поваров и разработке стандарта питания, который включает в себя 24 разнообразных меню, в регионе значительно снизилась заболеваемость гастритом у детей.
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Амурская областьАмурская областьБелогорскМагдагачинский районВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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