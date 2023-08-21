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В Челябинской области с 1 сентября откроются первые инженерные классы - РИА Новости, 21.08.2023
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Челябинская область
 
12:38 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/klassy-1891250648.html
В Челябинской области с 1 сентября откроются первые инженерные классы
В Челябинской области с 1 сентября откроются первые инженерные классы - РИА Новости, 21.08.2023
В Челябинской области с 1 сентября откроются первые инженерные классы
Первые губернаторские инженерные классы "Инженеры будущего74" откроются в Челябинской области с 1 сентября 2023 года, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:38
2023-08-21T12:38
челябинская область
яна лантратова
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг – РИА Новости. Первые губернаторские инженерные классы "Инженеры будущего74" откроются в Челябинской области с 1 сентября 2023 года, сообщила пресс-служба правительства региона. "Тема образования является ключевой для развития региона. Задача - постоянно повышать качество образования, удерживая талантливых ребят в регионе. Именно поэтому в этом учебном году будет реализована инициатива по созданию инженерных классов во взаимодействии с вузами и предприятиями по направлениям, которые мы будем развивать в новом челябинском межуниверситетском кампусе. Уже первые 10 классов появятся в этом году", - цитирует пресс-служба слова главы региона Алексея Текслера. По данным пресс-службы, в 2023 году будут открыты пять предпрофильных на базе восьмых классов и пять профильных классов на базе десятых классов. Классы формируются на два учебных года. Губернатор Алексей Текслер также отметил, что в регионе много талантливой молодежи, которая должна оставаться и развивать Челябинскую область. "Наши интеллектуалы-олимпиадники традиционно среди лидеров в стране. Наша задача, чтобы молодежь у нас оставалась и развивала наш регион. Я уверен, что новый кампус привлечет талантливую молодежь, возможно, и из других регионов России и зарубежья. Прежде всего, мы создаем оптимальные условия для работы наших исследователей и ученых", - сказал он. По словам исполняющей обязанности министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, целостность системы образования строится на единстве трех составляющих – образование, воспитание и управление. "Тему, которую затронул Алексей Леонидович (Текслер) – это инженерное образование. И с точки зрения той модели, которую мы сейчас предлагаем реализовать – "Инженеры будущего74", мы назвали эти классы губернаторскими инженерными классами – это программа, которая разрабатывается школами совместно с вузами-партнерами и предприятиями-партнерами. И попадание в эту программу построено на этом принципе – где есть такие партнерские отношения. В этом году финансирования дополнительного не будет, сначала нужно отработать модель. Со следующего года предполагаем, что повышающий коэффициент с такими инженерными классами будет. И здесь важен конечный результат – мы прописали как главный индикативный показатель поступление в вузы Челябинской области на инженерные специальности, и здесь достаточно большой процент тех, кто должен поступить... Мы ориентируем эти инженерные классы на межвузовский кампус, который создаем. Такое объединение и даст этот эффект", - сказала она. Депутат Госдумы Яна Лантратова в свою очередь добавила, что дети - это будущее России, поэтому, по ее мнению, необходимо, чтобы в школу приходили работать любящие свою профессию специалисты, и для этого нужно повышать статус педагога. "Учитель, педагог формируют будущее поколение, будущее культуры и науки… Для этого приняли законопроект о защите традиционных ценностей… Также важнейшим результатом стал законопроект о едином образовательном пространстве. Теперь Минпросвещения отвечает за все, что происходит в школе, в том числе за содержание учебников", - сказала она. Депутат напомнила, что в России появятся единые учебники, вернется трудовое воспитание в школах, появится блок профориентации, также, по ее словам, депутатами разрабатывается проект закона о статусе учителя.
https://ria.ru/20230810/chelyabinsk-1889285657.html
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яна лантратова, алексей текслер
Челябинская область, Яна Лантратова, Алексей Текслер
В Челябинской области с 1 сентября откроются первые инженерные классы

В Челябинской области с 1 сентября откроются первые классы "Инженеры будущего74"

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг – РИА Новости. Первые губернаторские инженерные классы "Инженеры будущего74" откроются в Челябинской области с 1 сентября 2023 года, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Тема образования является ключевой для развития региона. Задача - постоянно повышать качество образования, удерживая талантливых ребят в регионе. Именно поэтому в этом учебном году будет реализована инициатива по созданию инженерных классов во взаимодействии с вузами и предприятиями по направлениям, которые мы будем развивать в новом челябинском межуниверситетском кампусе. Уже первые 10 классов появятся в этом году", - цитирует пресс-служба слова главы региона Алексея Текслера.
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По данным пресс-службы, в 2023 году будут открыты пять предпрофильных на базе восьмых классов и пять профильных классов на базе десятых классов. Классы формируются на два учебных года.
Губернатор Алексей Текслер также отметил, что в регионе много талантливой молодежи, которая должна оставаться и развивать Челябинскую область. "Наши интеллектуалы-олимпиадники традиционно среди лидеров в стране. Наша задача, чтобы молодежь у нас оставалась и развивала наш регион. Я уверен, что новый кампус привлечет талантливую молодежь, возможно, и из других регионов России и зарубежья. Прежде всего, мы создаем оптимальные условия для работы наших исследователей и ученых", - сказал он.
По словам исполняющей обязанности министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, целостность системы образования строится на единстве трех составляющих – образование, воспитание и управление.
"Тему, которую затронул Алексей Леонидович (Текслер) – это инженерное образование. И с точки зрения той модели, которую мы сейчас предлагаем реализовать – "Инженеры будущего74", мы назвали эти классы губернаторскими инженерными классами – это программа, которая разрабатывается школами совместно с вузами-партнерами и предприятиями-партнерами. И попадание в эту программу построено на этом принципе – где есть такие партнерские отношения. В этом году финансирования дополнительного не будет, сначала нужно отработать модель. Со следующего года предполагаем, что повышающий коэффициент с такими инженерными классами будет. И здесь важен конечный результат – мы прописали как главный индикативный показатель поступление в вузы Челябинской области на инженерные специальности, и здесь достаточно большой процент тех, кто должен поступить... Мы ориентируем эти инженерные классы на межвузовский кампус, который создаем. Такое объединение и даст этот эффект", - сказала она.
Депутат Госдумы Яна Лантратова в свою очередь добавила, что дети - это будущее России, поэтому, по ее мнению, необходимо, чтобы в школу приходили работать любящие свою профессию специалисты, и для этого нужно повышать статус педагога.
"Учитель, педагог формируют будущее поколение, будущее культуры и науки… Для этого приняли законопроект о защите традиционных ценностей… Также важнейшим результатом стал законопроект о едином образовательном пространстве. Теперь Минпросвещения отвечает за все, что происходит в школе, в том числе за содержание учебников", - сказала она. Депутат напомнила, что в России появятся единые учебники, вернется трудовое воспитание в школах, появится блок профориентации, также, по ее словам, депутатами разрабатывается проект закона о статусе учителя.
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Челябинская областьЯна ЛантратоваАлексей Текслер
 
 
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