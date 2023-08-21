https://ria.ru/20230821/klassy-1891250648.html

В Челябинской области с 1 сентября откроются первые инженерные классы

В Челябинской области с 1 сентября откроются первые инженерные классы - РИА Новости, 21.08.2023

В Челябинской области с 1 сентября откроются первые инженерные классы

Первые губернаторские инженерные классы "Инженеры будущего74" откроются в Челябинской области с 1 сентября 2023 года, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:38

2023-08-21T12:38

2023-08-21T12:38

челябинская область

яна лантратова

алексей текслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129945/29/1299452984_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_a6eb2dd3a2917549ceb73fe52ef62ba4.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг – РИА Новости. Первые губернаторские инженерные классы "Инженеры будущего74" откроются в Челябинской области с 1 сентября 2023 года, сообщила пресс-служба правительства региона. "Тема образования является ключевой для развития региона. Задача - постоянно повышать качество образования, удерживая талантливых ребят в регионе. Именно поэтому в этом учебном году будет реализована инициатива по созданию инженерных классов во взаимодействии с вузами и предприятиями по направлениям, которые мы будем развивать в новом челябинском межуниверситетском кампусе. Уже первые 10 классов появятся в этом году", - цитирует пресс-служба слова главы региона Алексея Текслера. По данным пресс-службы, в 2023 году будут открыты пять предпрофильных на базе восьмых классов и пять профильных классов на базе десятых классов. Классы формируются на два учебных года. Губернатор Алексей Текслер также отметил, что в регионе много талантливой молодежи, которая должна оставаться и развивать Челябинскую область. "Наши интеллектуалы-олимпиадники традиционно среди лидеров в стране. Наша задача, чтобы молодежь у нас оставалась и развивала наш регион. Я уверен, что новый кампус привлечет талантливую молодежь, возможно, и из других регионов России и зарубежья. Прежде всего, мы создаем оптимальные условия для работы наших исследователей и ученых", - сказал он. По словам исполняющей обязанности министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, целостность системы образования строится на единстве трех составляющих – образование, воспитание и управление. "Тему, которую затронул Алексей Леонидович (Текслер) – это инженерное образование. И с точки зрения той модели, которую мы сейчас предлагаем реализовать – "Инженеры будущего74", мы назвали эти классы губернаторскими инженерными классами – это программа, которая разрабатывается школами совместно с вузами-партнерами и предприятиями-партнерами. И попадание в эту программу построено на этом принципе – где есть такие партнерские отношения. В этом году финансирования дополнительного не будет, сначала нужно отработать модель. Со следующего года предполагаем, что повышающий коэффициент с такими инженерными классами будет. И здесь важен конечный результат – мы прописали как главный индикативный показатель поступление в вузы Челябинской области на инженерные специальности, и здесь достаточно большой процент тех, кто должен поступить... Мы ориентируем эти инженерные классы на межвузовский кампус, который создаем. Такое объединение и даст этот эффект", - сказала она. Депутат Госдумы Яна Лантратова в свою очередь добавила, что дети - это будущее России, поэтому, по ее мнению, необходимо, чтобы в школу приходили работать любящие свою профессию специалисты, и для этого нужно повышать статус педагога. "Учитель, педагог формируют будущее поколение, будущее культуры и науки… Для этого приняли законопроект о защите традиционных ценностей… Также важнейшим результатом стал законопроект о едином образовательном пространстве. Теперь Минпросвещения отвечает за все, что происходит в школе, в том числе за содержание учебников", - сказала она. Депутат напомнила, что в России появятся единые учебники, вернется трудовое воспитание в школах, появится блок профориентации, также, по ее словам, депутатами разрабатывается проект закона о статусе учителя.

https://ria.ru/20230810/chelyabinsk-1889285657.html

https://ria.ru/20230802/gazifikatsiya-1887742996.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

яна лантратова, алексей текслер