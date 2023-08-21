https://ria.ru/20230821/kazan-1891269921.html
Минниханов запретил строить жилье в пригороде Казани без инфраструктуры
Минниханов запретил строить жилье в пригороде Казани без инфраструктуры - РИА Новости, 21.08.2023
Минниханов запретил строить жилье в пригороде Казани без инфраструктуры
Глава Татарстана Рустам Минниханов наложил временное вето на выдачу разрешений на строительство высотного жилья в Казанской агломерации без учета... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:51
2023-08-21T13:51
2023-08-21T13:51
республика татарстан
казань
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
ильсур метшин
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КАЗАНЬ, 21 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов наложил временное вето на выдачу разрешений на строительство высотного жилья в Казанской агломерации без учета дорожно-транспортной сети и социальной инфраструктуры, сообщает мэрия Казани. "Запрет касается Лаишевского узла и Куюков. Принято решение, что продолжение строительства высотного жилья возможно только там, где позволяет дорожно-транспортная сеть и учтено развитие социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, сегодня из-за активного жилищного строительства в пригороде сложился дисбаланс, который ведет к избыточной нагрузке на инфраструктуру столицы Татарстана. "Идет активная стройка по другую сторону от границы Казани, несмотря на то, что раис (глава) Татарстана требовал соблюдать вопросы социальной инфраструктуры… Огромное напряжение возникает на дорогах, перегружены наши детские сады и школы", - пояснил градоначальник. Один из примеров - выезд из Казани по Оренбургскому тракту, который уже не справляется с потоком машин, регулярно возникают пробки. Выданных разрешений на строительство в районах казанской агломерации, по информации мэра, в несколько раз больше, чем может "переварить" дорога. По словам Метшина, муниципалитетам поручено вместе с республиканским институтом пространственного развития внести изменения в генпланы и проекты планировок территории соседних с Казанью районов, проработать складывающуюся ситуацию и внести свои предложения. Все разрешения на строительство планируется выдавать, опираясь на эти документы с четко продуманными планами. "Нельзя ставить телегу впереди лошади. Десять лет мы об этом просили и говорили... Лучше притормозить сейчас, потом задний ход обойдется в разы дороже. Рассчитываем, что и застройщики нас поймут", – подчеркнул мэр.
https://ria.ru/20230820/vengriya-1891169730.html
https://ria.ru/20230818/turizm-1890924393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), ильсур метшин
Республика Татарстан, Казань, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Ильсур Метшин
КАЗАНЬ, 21 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов наложил временное вето на выдачу разрешений на строительство высотного жилья в Казанской агломерации без учета дорожно-транспортной сети и социальной инфраструктуры, сообщает мэрия Казани.
"Запрет касается Лаишевского узла и Куюков. Принято решение, что продолжение строительства высотного жилья возможно только там, где позволяет дорожно-транспортная сеть и учтено развитие социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин
, сегодня из-за активного жилищного строительства в пригороде сложился дисбаланс, который ведет к избыточной нагрузке на инфраструктуру столицы Татарстана.
"Идет активная стройка по другую сторону от границы Казани, несмотря на то, что раис (глава) Татарстана требовал соблюдать вопросы социальной инфраструктуры… Огромное напряжение возникает на дорогах, перегружены наши детские сады и школы", - пояснил градоначальник.
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Один из примеров - выезд из Казани по Оренбургскому тракту, который уже не справляется с потоком машин, регулярно возникают пробки. Выданных разрешений на строительство в районах казанской агломерации, по информации мэра, в несколько раз больше, чем может "переварить" дорога.
По словам Метшина, муниципалитетам поручено вместе с республиканским институтом пространственного развития внести изменения в генпланы и проекты планировок территории соседних с Казанью районов, проработать складывающуюся ситуацию и внести свои предложения. Все разрешения на строительство планируется выдавать, опираясь на эти документы с четко продуманными планами.
"Нельзя ставить телегу впереди лошади. Десять лет мы об этом просили и говорили... Лучше притормозить сейчас, потом задний ход обойдется в разы дороже. Рассчитываем, что и застройщики нас поймут", – подчеркнул мэр.
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