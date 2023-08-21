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Слуцкий предупредил о последствиях передачи Данией истребителей Украине
Слуцкий предупредил о последствиях передачи Данией истребителей Украине - РИА Новости, 21.08.2023
Слуцкий предупредил о последствиях передачи Данией истребителей Украине
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в своём телеграм-канале, что истребители F-16, переданные Украине Данией, затянут... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:14
2023-08-21T19:14
2023-08-21T19:14
специальная военная операция на украине
украина
дания
киев
леонид слуцкий (политик)
вооруженные силы украины
госдума рф
f-16
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МОСКВА, 21 авг- РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в своём телеграм-канале, что истребители F-16, переданные Украине Данией, затянут украинский конфликт и приведут к новым жертвам и разрушениям. Минобороны Дании подтвердило, что передаст Украине истребители F-16, но при условии, что пилоты ВСУ пройдут на них обучение, будут получены необходимые разрешения, а в стране подготовят инфраструктуру для использования самолётов, сообщили в телеграм-канале RT на русском. Ранее Зеленский заявил, что Нидерланды согласились передать им 42 американских истребителя. Однако нидерландский премьер позже эту информацию опроверг Reuters. У Амстердама всего 42 F-16, сколько из них он готов предоставить Киеву, пока неизвестно. "Вот только "игры в самолетики" могут дорого обойтись, прежде всего, самим украинцам – платой за затягивание конфликта будут новые жертвы и разрушения. Победа неизбежно за нами, а F-16 горят так же хорошо, как и Leopards", - написал Слуцкий. Он отметил, что Зеленский проигнорирует все просьбы Запада, а Вашингтон и Брюссель закроют глаза на все договоренности в отношении примирения оружия, как происходило до этого. "Мы уже слышали, что натовское вооружение и снаряды не должны и не будут применяться вне территории Украины. Блеф! Еще как применяются. Но в Вашингтоне и Брюсселе это предпочитают не замечать", -указал парламентарий. Он добавил, что переданные Киеву истребители никак не помогут ВСУ, это признают и сами натовские военные. "Скорее, это некая демонстрация поддержки киевского режима, своего рода "утешительный приз" после фиаско Зеленского на саммите Альянса в Вильнюсе",- заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20230821/istrebiteli-1891270690.html
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украина, дания, киев, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы украины, госдума рф, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дания, Киев, Леонид Слуцкий (политик), Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, F-16
Слуцкий предупредил о последствиях передачи Данией истребителей Украине
Слуцкий: датские F-16 затянут конфликт на Украине и приведут к новым жертвам