https://ria.ru/20230821/istrebiteli-1891382399.html

Слуцкий предупредил о последствиях передачи Данией истребителей Украине

Слуцкий предупредил о последствиях передачи Данией истребителей Украине - РИА Новости, 21.08.2023

Слуцкий предупредил о последствиях передачи Данией истребителей Украине

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в своём телеграм-канале, что истребители F-16, переданные Украине Данией, затянут... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T19:14

2023-08-21T19:14

2023-08-21T19:14

специальная военная операция на украине

украина

дания

киев

леонид слуцкий (политик)

вооруженные силы украины

госдума рф

f-16

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МОСКВА, 21 авг- РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в своём телеграм-канале, что истребители F-16, переданные Украине Данией, затянут украинский конфликт и приведут к новым жертвам и разрушениям. Минобороны Дании подтвердило, что передаст Украине истребители F-16, но при условии, что пилоты ВСУ пройдут на них обучение, будут получены необходимые разрешения, а в стране подготовят инфраструктуру для использования самолётов, сообщили в телеграм-канале RT на русском. Ранее Зеленский заявил, что Нидерланды согласились передать им 42 американских истребителя. Однако нидерландский премьер позже эту информацию опроверг Reuters. У Амстердама всего 42 F-16, сколько из них он готов предоставить Киеву, пока неизвестно. "Вот только "игры в самолетики" могут дорого обойтись, прежде всего, самим украинцам – платой за затягивание конфликта будут новые жертвы и разрушения. Победа неизбежно за нами, а F-16 горят так же хорошо, как и Leopards", - написал Слуцкий. Он отметил, что Зеленский проигнорирует все просьбы Запада, а Вашингтон и Брюссель закроют глаза на все договоренности в отношении примирения оружия, как происходило до этого. "Мы уже слышали, что натовское вооружение и снаряды не должны и не будут применяться вне территории Украины. Блеф! Еще как применяются. Но в Вашингтоне и Брюсселе это предпочитают не замечать", -указал парламентарий. Он добавил, что переданные Киеву истребители никак не помогут ВСУ, это признают и сами натовские военные. "Скорее, это некая демонстрация поддержки киевского режима, своего рода "утешительный приз" после фиаско Зеленского на саммите Альянса в Вильнюсе",- заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20230821/istrebiteli-1891270690.html

https://ria.ru/20230819/oborona-1891064326.html

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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дания

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украина, дания, киев, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы украины, госдума рф, f-16