https://ria.ru/20230821/istrebiteli-1891270690.html

В Швеции ответили на вопрос о передаче истребителей Украине

В Швеции ответили на вопрос о передаче истребителей Украине - РИА Новости, 21.08.2023

В Швеции ответили на вопрос о передаче истребителей Украине

Швеция на данный момент не планирует поставлять Украине истребители Gripen, заявил шведскому телеканалу TV4 премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:53

2023-08-21T13:53

2023-08-21T13:53

специальная военная операция на украине

сергей лавров

ульф кристерссон

нато

f-16

украина

россия

швеция

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Швеция на данный момент не планирует поставлять Украине истребители Gripen, заявил шведскому телеканалу TV4 премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. "Швеция - географически большая страна, мы должны защищаться, и мы еще не входим в НАТО... Это баланс между тем, что мы можем выделить для них, и тем, что мы должны иметь сами", - сказал Кристерссон. Премьер отметил, что Швеция работает в коалиции с другими странами для "улучшения летного потенциала" Украины. "Сейчас мы входим в так называемую коалицию F-16, где мы работаем с 14 странами, чтобы гарантировать, что Украина получит летный потенциал", - добавил глава шведского кабмина. В субботу пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что передача шведских истребителей JAS Gripen Украине рассматривается пока теоретически, для этого необходимо в том числе политическое согласие. В середине июня правительство Швеции приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на сумму в 250 миллионов шведских крон (около 23 миллионов долларов), который, среди прочего, включал в себя обучение украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS Gripen. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии всё дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ. Лавров также подчеркивал, что США и их сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230819/oborona-1891064326.html

https://ria.ru/20230820/istrebiteli-1891151504.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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россия

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сергей лавров, ульф кристерссон, нато, f-16, украина, россия, швеция, владимир зеленский