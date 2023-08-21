https://ria.ru/20230821/ispaniya-1891335806.html

Премьер Испании отправился на Канары

Премьер Испании отправился на Канары - РИА Новости, 21.08.2023

Премьер Испании отправился на Канары

Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился на один из семи Канарских островов, Тенерифе, где бушуют начавшиеся 15 августа крупнейшие в истории региона... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:05

2023-08-21T17:05

2023-08-21T17:05

в мире

канарские острова

педро санчес

тенерифе

испания

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МАДРИД, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился на один из семи Канарских островов, Тенерифе, где бушуют начавшиеся 15 августа крупнейшие в истории региона лесные пожары, передает в понедельник телеканал RTVE. По его информации, Санчеса сопровождали глава Канарских островов Фернандо Клавихо, исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и туризма Эктор Гомес и представитель правительства в этой автономной области Ансельмо Пестана. Делегация посетила муниципалитет Арафо на Тенерифе, чтобы увидеть, как тушат пожар бригады, развернутые в этом районе. "Я хотел бы отметить образцовое поведение властей Канарских островов", - сказал Санчес на состоявшейся после этого пресс-конференции, он также выразил признательность жителям всех Канарских островов, особенно Тенерифе. Со своей стороны, председатель правительства Канарских островов пояснил, что на данный момент работающие в этом районе команды занимаются укреплением периметра. Клавихо заверил, что, хотя пожар еще не взят под контроль, худшее уже позади. "К счастью, после ночи, когда на вершине возникли осложнения, худшее уже позади, если не возникнет никаких аномальных обстоятельств", - заявил председатель правительства Канарских островов в эфире радиостанции Cadena Ser. Что касается эвакуированных людей, то Клавихо заверил, что в течение этого понедельника часть из них смогут вернуться в свои дома. Ранее правительство Канарских островов заявляло, что из-за пожара эвакуированы более 12 тысяч человек. Большинство из них разместились в домах у родственников, 1004 человека находятся в убежищах. В этих центрах также размещены 310 домашних животных. Почти 13 тысяч гектаров пострадало на острове Тенерифе. Клавихо назвал этот пожар одним из самых серьезных за последние 40 лет.

https://ria.ru/20230817/pozhar-1890537446.html

https://ria.ru/20230816/ispaniya-1890373258.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канарские острова, педро санчес, тенерифе, испания