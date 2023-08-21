Рейтинг@Mail.ru
Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/iran-1891297052.html
Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества
Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества - РИА Новости, 21.08.2023
Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества
Военная делегация Ирана во главе с командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:52
2023-08-21T14:52
россия
иран
олег салюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891310796_0:223:3166:2004_1920x0_80_0_0_841cc98350f4d2652c7b2b02cf6a89c1.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Военная делегация Ирана во главе с командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главкомате Сухопутных войск, где обсудили вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран. "Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке – это стратегический партнер России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства" – приводят в ведомстве слова главкома Сухопутных войск РФ генерала армии Олега Салюкова. В ходе встречи военачальники договорились наращивать сотрудничество между сухопутными войсками в различных областях. Также в ходе визита делегация Ирана посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск и предприятия российской "оборонки". В начале визита делегация возложила венки и цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а в преддверии двусторонней встречи посетила форум "Армия-2023", где ознакомилась с новейшим российским вооружением.
https://ria.ru/20230808/sotrudnichestvo-1888909952.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891310796_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_08c552ddfa07dff36d06b7a9f7da312d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, олег салюков
Россия, Иран, Олег Салюков
Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества

Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения двустороннего сотрудничества

© РИА Новости / Минобороны РФ | Перейти в медиабанкИранская военная делегация во главе с командующим Сухопутных войск прибыла в Москву
Иранская военная делегация во главе с командующим Сухопутных войск прибыла в Москву - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Иранская военная делегация во главе с командующим Сухопутных войск прибыла в Москву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Военная делегация Ирана во главе с командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества, сообщили в понедельник в Минобороны России.
По данным ведомства официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главкомате Сухопутных войск, где обсудили вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран.
"Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке – это стратегический партнер России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства" – приводят в ведомстве слова главкома Сухопутных войск РФ генерала армии Олега Салюкова.
В ходе встречи военачальники договорились наращивать сотрудничество между сухопутными войсками в различных областях. Также в ходе визита делегация Ирана посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск и предприятия российской "оборонки".
В начале визита делегация возложила венки и цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а в преддверии двусторонней встречи посетила форум "Армия-2023", где ознакомилась с новейшим российским вооружением.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Россия и Иран продолжат военное сотрудничество, заявил Рябков
8 августа, 17:45
 
РоссияИранОлег Салюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала