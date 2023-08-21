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Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества
Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества - РИА Новости, 21.08.2023
Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества
Военная делегация Ирана во главе с командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:52
2023-08-21T14:52
2023-08-21T14:52
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олег салюков
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Военная делегация Ирана во главе с командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главкомате Сухопутных войск, где обсудили вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран. "Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке – это стратегический партнер России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства" – приводят в ведомстве слова главкома Сухопутных войск РФ генерала армии Олега Салюкова. В ходе встречи военачальники договорились наращивать сотрудничество между сухопутными войсками в различных областях. Также в ходе визита делегация Ирана посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск и предприятия российской "оборонки". В начале визита делегация возложила венки и цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а в преддверии двусторонней встречи посетила форум "Армия-2023", где ознакомилась с новейшим российским вооружением.
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россия, иран, олег салюков
Россия, Иран, Олег Салюков
Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества
Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения двустороннего сотрудничества
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Военная делегация Ирана во главе с командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества, сообщили в понедельник в Минобороны России.
По данным ведомства официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главкомате Сухопутных войск, где обсудили вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран.
"Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке
– это стратегический партнер России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства" – приводят в ведомстве слова главкома Сухопутных войск РФ генерала армии Олега Салюкова
.
В ходе встречи военачальники договорились наращивать сотрудничество между сухопутными войсками в различных областях. Также в ходе визита делегация Ирана посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск и предприятия российской "оборонки".
В начале визита делегация возложила венки и цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а в преддверии двусторонней встречи посетила форум "Армия-2023", где ознакомилась с новейшим российским вооружением.
Россия и Иран продолжат военное сотрудничество, заявил Рябков