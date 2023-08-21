Захарова прокомментировала планы Таллина ограничить право голоса россиян
Москва будет добиваться осуждения планов Таллина ограничить право голоса россиян
© Фото : Посольство России в ЭстонииЗдание посольства РФ в Эстонии
© Фото : Посольство России в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва будет добиваться от профильных международных структур осуждения и недопущения реализации планов эстонских властей ограничить право голоса на местных выборах для граждан России и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте министерства.
Ранее стало известно о том, что министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении права голоса на местных выборах жителей страны с российским гражданством, эта мера касается также и граждан Белоруссии. По словам министра юстиции, это решение вызвано изменившейся ситуацией с безопасностью в связи с событиями на Украине. По данным минюста, в Эстонии проживают 67 тысяч граждан России.
"Местная оппозиция и даже партнеры по правящей коалиции ставят под сомнение саму конституционность упомянутой затеи, не исключая возможности консультирования по этому поводу в профильных судебных инстанциях. Тем не менее, поскольку законопроект исходит от партии премьер-министра ЭР Каи Каллас, он, судя по всему, может быть "продавлен" в парламенте", - говорится в комментарии.
"Будем внимательно следить за развитием ситуации, добиваться от профильных международных структур осуждения откровенно расистских планов эстонских властей и недопущения их претворения в жизнь", - подчеркнули в МИД.
Право голоса на муниципальных выборах в Эстонии сейчас имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.