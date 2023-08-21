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Экскурсии по Неглинке приостановили, предположительно, после гибели людей - РИА Новости, 21.08.2023
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12:14 21.08.2023 (обновлено: 17:59 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/ekskursii-1891243379.html
Экскурсии по Неглинке приостановили, предположительно, после гибели людей
Экскурсии по Неглинке приостановили, предположительно, после гибели людей - РИА Новости, 21.08.2023
Экскурсии по Неглинке приостановили, предположительно, после гибели людей
Экскурсии с диггерами по подземной реке Неглинке в Москве временно не проводятся, предположительно, после воскресного инцидента с экскурсионной группой,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:14
2023-08-21T17:59
москва
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Экскурсии с диггерами по подземной реке Неглинке в Москве временно не проводятся, предположительно, после воскресного инцидента с экскурсионной группой, сообщается на сайте по организации экскурсий в Москве. Ранее в телеграм-канале "112" сообщили о том, что в Москве-реке были обнаружены тела двух человек, которые предположительно участвовали в экскурсии по коллекторам Москвы во время сильных ливней, которые наблюдались в столице в воскресенье. "Экскурсия больше не проводится. Пожалуйста, выберите другую", - сказано на сайте. Также в данном сервисе по бронированию экскурсий предлагаются экстремальные прогулки с диггером по рекам Чечера и Пресня, экскурсии доступны для бронирования, но ближайшие даты только 18 сентября.
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москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Москва, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Экскурсии по Неглинке приостановили, предположительно, после гибели людей

Экскурсии по Неглинке с диггерами отменили, предположительно, после гибели людей

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРека Неглинная
Река Неглинная - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Река Неглинная. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Экскурсии с диггерами по подземной реке Неглинке в Москве временно не проводятся, предположительно, после воскресного инцидента с экскурсионной группой, сообщается на сайте по организации экскурсий в Москве.
Ранее в телеграм-канале "112" сообщили о том, что в Москве-реке были обнаружены тела двух человек, которые предположительно участвовали в экскурсии по коллекторам Москвы во время сильных ливней, которые наблюдались в столице в воскресенье.
"Экскурсия больше не проводится. Пожалуйста, выберите другую", - сказано на сайте.
Также в данном сервисе по бронированию экскурсий предлагаются экстремальные прогулки с диггером по рекам Чечера и Пресня, экскурсии доступны для бронирования, но ближайшие даты только 18 сентября.
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