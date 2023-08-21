https://ria.ru/20230821/ekskursii-1891243379.html

Экскурсии по Неглинке приостановили, предположительно, после гибели людей

Экскурсии по Неглинке приостановили, предположительно, после гибели людей - РИА Новости, 21.08.2023

Экскурсии по Неглинке приостановили, предположительно, после гибели людей

Экскурсии с диггерами по подземной реке Неглинке в Москве временно не проводятся, предположительно, после воскресного инцидента с экскурсионной группой,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:14

2023-08-21T12:14

2023-08-21T17:59

москва

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Экскурсии с диггерами по подземной реке Неглинке в Москве временно не проводятся, предположительно, после воскресного инцидента с экскурсионной группой, сообщается на сайте по организации экскурсий в Москве. Ранее в телеграм-канале "112" сообщили о том, что в Москве-реке были обнаружены тела двух человек, которые предположительно участвовали в экскурсии по коллекторам Москвы во время сильных ливней, которые наблюдались в столице в воскресенье. "Экскурсия больше не проводится. Пожалуйста, выберите другую", - сказано на сайте. Также в данном сервисе по бронированию экскурсий предлагаются экстремальные прогулки с диггером по рекам Чечера и Пресня, экскурсии доступны для бронирования, но ближайшие даты только 18 сентября.

https://ria.ru/20230821/tragediya-1891175190.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью