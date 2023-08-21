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Jazzовые сезоны: как прошел фестиваль в Горках Ленинских - РИА Новости, 21.08.2023
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Культура
 
16:48 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/dzhaz-1891296387.html
Jazzовые сезоны: как прошел фестиваль в Горках Ленинских
Jazzовые сезоны: как прошел фестиваль в Горках Ленинских - РИА Новости, 21.08.2023
Jazzовые сезоны: как прошел фестиваль в Горках Ленинских
В Подмосковье завершился IX Международный фестиваль "Джазовые сезоны". Как прошло мероприятие – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:48
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культура
фото
россия
горки ленинские
санкт-петербург
игорь бутман
лариса долина
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Подмосковье завершился IX Международный фестиваль "Джазовые сезоны". Как прошло мероприятие – в фотоленте РИА Новости.
россия
горки ленинские
санкт-петербург
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Культура, Фото, Россия, Горки Ленинские, Санкт-Петербург, Игорь Бутман, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Музыка

Jazzовые сезоны: как прошел фестиваль в Горках Ленинских

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Подмосковье завершился IX Международный фестиваль "Джазовые сезоны". Как прошло мероприятие – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Фестиваль состоялся на площадке музея "Горки Ленинские". Он проходил два дня на полянах усадьбы.

Музыкант Игорь Бутман на фестивале Jazzовые сезоны

Фестиваль состоялся на площадке музея "Горки Ленинские". Он проходил два дня на полянах усадьбы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
1 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков

В течение нескольких часов на двух сценах выступали лучшие джазовые коллективы России. Зрители располагались на стульях, как в зрительном зале, а кто-то – устраивал целые пикники.

Участники фестиваля Jazzовые сезоны

В течение нескольких часов на двух сценах выступали лучшие джазовые коллективы России. Зрители располагались на стульях, как в зрительном зале, а кто-то – устраивал целые пикники.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
2 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Идейный вдохновитель фестиваля – народный артист России Игорь Бутман. Он выступал со своим Московским джазовым оркестром.

Музыкант Игорь Бутман на фестивале Jazzовые сезоны

Идейный вдохновитель фестиваля – народный артист России Игорь Бутман. Он выступал со своим Московским джазовым оркестром.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
3 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Одним из гостей фестиваля была группа из Санкт-Петербурга BILLY`s BAND. Коллектив выступил в обновленном составе.

Участник фестиваля Jazzовые сезоны

Одним из гостей фестиваля была группа из Санкт-Петербурга BILLY`s BAND. Коллектив выступил в обновленном составе.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
4 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков

В течение двух дней звучали как джазовые стандарты, так и обработки современных эстрадных композиций.

Участник фестиваля Jazzовые сезоны

В течение двух дней звучали как джазовые стандарты, так и обработки современных эстрадных композиций.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
5 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Три года подряд "Джазовые сезоны" входят в топ-10 лучших джазовых опен-эйр фестивалей России.

Участники фестиваля Jazzовые сезоны

Три года подряд "Джазовые сезоны" входят в топ-10 лучших джазовых опен-эйр фестивалей России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
6 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков

В завершении первого дня фестиваля выступила народная артистка России Лариса Долина. Певица исполнила несколько джазовых шлягеров, в том числе вместе с пианистом и вокалистом Олегом Аккуратовым.

Певица Лариса Долина на фестивале Jazzовые сезоны

В завершении первого дня фестиваля выступила народная артистка России Лариса Долина. Певица исполнила несколько джазовых шлягеров, в том числе вместе с пианистом и вокалистом Олегом Аккуратовым.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
7 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Также среди гостей фестиваля были Дмитрий Маликов, Евгений Маргулис, Варвара Убель и другие.

Музыкант Игорь Бутман на фестивале Jazzовые сезоны

Также среди гостей фестиваля были Дмитрий Маликов, Евгений Маргулис, Варвара Убель и другие.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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КультураФотоРоссияГорки ЛенинскиеСанкт-ПетербургИгорь БутманЛариса ДолинаДмитрий МаликовМузыка
 
 
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