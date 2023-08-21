Jazzовые сезоны: как прошел фестиваль в Горках Ленинских

Фестиваль состоялся на площадке музея "Горки Ленинские". Он проходил два дня на полянах усадьбы.
Фестиваль состоялся на площадке музея "Горки Ленинские". Он проходил два дня на полянах усадьбы.
В течение нескольких часов на двух сценах выступали лучшие джазовые коллективы России. Зрители располагались на стульях, как в зрительном зале, а кто-то – устраивал целые пикники.
В течение нескольких часов на двух сценах выступали лучшие джазовые коллективы России. Зрители располагались на стульях, как в зрительном зале, а кто-то – устраивал целые пикники.
Идейный вдохновитель фестиваля – народный артист России Игорь Бутман. Он выступал со своим Московским джазовым оркестром.
Идейный вдохновитель фестиваля – народный артист России Игорь Бутман. Он выступал со своим Московским джазовым оркестром.
Одним из гостей фестиваля была группа из Санкт-Петербурга BILLY`s BAND. Коллектив выступил в обновленном составе.
Одним из гостей фестиваля была группа из Санкт-Петербурга BILLY`s BAND. Коллектив выступил в обновленном составе.
В течение двух дней звучали как джазовые стандарты, так и обработки современных эстрадных композиций.
В течение двух дней звучали как джазовые стандарты, так и обработки современных эстрадных композиций.
Три года подряд "Джазовые сезоны" входят в топ-10 лучших джазовых опен-эйр фестивалей России.
Три года подряд "Джазовые сезоны" входят в топ-10 лучших джазовых опен-эйр фестивалей России.
В завершении первого дня фестиваля выступила народная артистка России Лариса Долина. Певица исполнила несколько джазовых шлягеров, в том числе вместе с пианистом и вокалистом Олегом Аккуратовым.
В завершении первого дня фестиваля выступила народная артистка России Лариса Долина. Певица исполнила несколько джазовых шлягеров, в том числе вместе с пианистом и вокалистом Олегом Аккуратовым.
Также среди гостей фестиваля были Дмитрий Маликов, Евгений Маргулис, Варвара Убель и другие.
Также среди гостей фестиваля были Дмитрий Маликов, Евгений Маргулис, Варвара Убель и другие.