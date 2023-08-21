https://ria.ru/20230821/donetsk-1891233284.html

В Донецке из-за детонации кассетного снаряда ранен мирный житель

В Донецке из-за детонации кассетного снаряда ранен мирный житель - РИА Новости, 21.08.2023

В Донецке из-за детонации кассетного снаряда ранен мирный житель

Мирный житель ранен в результате детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:34

2023-08-21T11:34

2023-08-21T11:34

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 августа по состоянию на 11.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район) - в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса по улице Артёма, 169 "а" ранен мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230821/donetsk-1891205594.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк