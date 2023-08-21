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В Донецке из-за детонации кассетного снаряда ранен мирный житель - РИА Новости, 21.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/donetsk-1891233284.html
В Донецке из-за детонации кассетного снаряда ранен мирный житель
В Донецке из-за детонации кассетного снаряда ранен мирный житель - РИА Новости, 21.08.2023
В Донецке из-за детонации кассетного снаряда ранен мирный житель
Мирный житель ранен в результате детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:34
2023-08-21T11:34
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 августа по состоянию на 11.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район) - в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса по улице Артёма, 169 "а" ранен мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230821/donetsk-1891205594.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В Донецке из-за детонации кассетного снаряда ранен мирный житель

В Донецке при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранен человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 августа по состоянию на 11.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район) - в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса по улице Артёма, 169 "а" ранен мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Украинские войска выпустили по Донецку пять кассетных снарядов
Вчера, 09:55
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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