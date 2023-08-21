https://ria.ru/20230821/devochka-1891179572.html
В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка
В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка - РИА Новости, 21.08.2023
В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ищут двухлетнюю девочку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главка МВД России по городу и Ленинградской... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T01:29
2023-08-21T01:29
2023-08-21T03:16
происшествия
санкт-петербург
россия
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МОСКВА 21 авг — РИА Новости. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ищут двухлетнюю девочку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главка МВД России по городу и Ленинградской области."20 августа 2023 года в 19.00 в полицию Красногвардейского района обратилась женщина с заявлением, что ориентировочно около дома 65 по проспекту Маршала Блюхера пропала ее 2-летняя дочь, Бушковская Ева", — сообщили в полиции.По данным правоохранительных органов, девочка с русыми волосами и серо-голубыми глазами была одета в сиреневую кофту, розовую панаму, джинсы и фиолетовые кроссовкиПолиция устанавливает местонахождение ребенка.При наличии информации о местонахождении девочки необходимо обращаться по телефонам 112 или 573-16-20.
https://ria.ru/20230815/malchik-1890221238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка
В Петербурге полиция ищет пропавшую двухлетнюю девочку