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В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка - РИА Новости, 21.08.2023
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01:29 21.08.2023 (обновлено: 03:16 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/devochka-1891179572.html
В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка
В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка - РИА Новости, 21.08.2023
В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ищут двухлетнюю девочку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главка МВД России по городу и Ленинградской... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T01:29
2023-08-21T03:16
происшествия
санкт-петербург
россия
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МОСКВА 21 авг — РИА Новости. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ищут двухлетнюю девочку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главка МВД России по городу и Ленинградской области.&quot;20 августа 2023 года в 19.00 в полицию Красногвардейского района обратилась женщина с заявлением, что ориентировочно около дома 65 по проспекту Маршала Блюхера пропала ее 2-летняя дочь, Бушковская Ева&quot;, — сообщили в полиции.По данным правоохранительных органов, девочка с русыми волосами и серо-голубыми глазами была одета в сиреневую кофту, розовую панаму, джинсы и фиолетовые кроссовкиПолиция устанавливает местонахождение ребенка.При наличии информации о местонахождении девочки необходимо обращаться по телефонам 112 или 573-16-20.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка

В Петербурге полиция ищет пропавшую двухлетнюю девочку

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Полицейский автомобиль . Архивное фото
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МОСКВА 21 авг — РИА Новости. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ищут двухлетнюю девочку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главка МВД России по городу и Ленинградской области.
«

"20 августа 2023 года в 19.00 в полицию Красногвардейского района обратилась женщина с заявлением, что ориентировочно около дома 65 по проспекту Маршала Блюхера пропала ее 2-летняя дочь, Бушковская Ева", — сообщили в полиции.

По данным правоохранительных органов, девочка с русыми волосами и серо-голубыми глазами была одета в сиреневую кофту, розовую панаму, джинсы и фиолетовые кроссовки
Полиция устанавливает местонахождение ребенка.
При наличии информации о местонахождении девочки необходимо обращаться по телефонам 112 или 573-16-20.
Тайга в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Пропавшего в тайге под Красноярском ребенка нашли
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