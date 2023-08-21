Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш огласит несколько важных посланий на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 21.08.2023 (обновлено: 20:05 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/briks-1891387117.html
Гутерреш огласит несколько важных посланий на саммите БРИКС
Гутерреш огласит несколько важных посланий на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.08.2023
Гутерреш огласит несколько важных посланий на саммите БРИКС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с радостью принял приглашение на саммит БРИКС в ЮАР и намерен воспользоваться своим участием для оглашения ряда... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:53
2023-08-21T20:05
оон
брикс
в мире
юар
россия
йоханнесбург
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_51a747a4b21b31da9b97228c6ebc159a.jpg
ООН, 21 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с радостью принял приглашение на саммит БРИКС в ЮАР и намерен воспользоваться своим участием для оглашения ряда важных посланий, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик."Мы сейчас переживаем особенно сложный период. Саммит БРИКС сведет очень важных игроков на международной арене, роль ЮАР особенно значима, и генеральный секретарь с радостью принял приглашение. Мы используем его для донесения рада важных посланий", - сказал он на брифинге для СМИ.Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа с участием лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230821/briks-1891355219.html
юар
россия
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_9dac9a415317d4f160272426763fc536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, брикс, в мире, юар, россия, йоханнесбург, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, сергей лавров
ООН, БРИКС, В мире, ЮАР, Россия, Йоханнесбург, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Сергей Лавров
Гутерреш огласит несколько важных посланий на саммите БРИКС

Дюжаррик: Гутерреш намерен огласить несколько важных посланий на саммите БРИКС

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с радостью принял приглашение на саммит БРИКС в ЮАР и намерен воспользоваться своим участием для оглашения ряда важных посланий, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.
"Мы сейчас переживаем особенно сложный период. Саммит БРИКС сведет очень важных игроков на международной арене, роль ЮАР особенно значима, и генеральный секретарь с радостью принял приглашение. Мы используем его для донесения рада важных посланий", - сказал он на брифинге для СМИ.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа с участием лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
Посетители в конференц-центре Sandton Convention Centre в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
На саммите БРИКС обсудят возможность расширения объединения
Вчера, 18:08
 
ООНБРИКСВ миреЮАРРоссияЙоханнесбургАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала