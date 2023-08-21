https://ria.ru/20230821/briks-1891387117.html

Гутерреш огласит несколько важных посланий на саммите БРИКС

Гутерреш огласит несколько важных посланий на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.08.2023

Гутерреш огласит несколько важных посланий на саммите БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с радостью принял приглашение на саммит БРИКС в ЮАР и намерен воспользоваться своим участием для оглашения ряда... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T19:53

2023-08-21T19:53

2023-08-21T20:05

оон

брикс

в мире

юар

россия

йоханнесбург

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

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ООН, 21 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с радостью принял приглашение на саммит БРИКС в ЮАР и намерен воспользоваться своим участием для оглашения ряда важных посланий, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик."Мы сейчас переживаем особенно сложный период. Саммит БРИКС сведет очень важных игроков на международной арене, роль ЮАР особенно значима, и генеральный секретарь с радостью принял приглашение. Мы используем его для донесения рада важных посланий", - сказал он на брифинге для СМИ.Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа с участием лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230821/briks-1891355219.html

юар

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йоханнесбург

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