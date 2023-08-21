https://ria.ru/20230821/briks-1891252744.html
Политическое усиление БРИКС выгодно России, заявил эксперт
Политическое усиление БРИКС выгодно России, заявил эксперт - РИА Новости, 21.08.2023
Политическое усиление БРИКС выгодно России, заявил эксперт
Усиление геополитического веса БРИКС и его соперничество с "большой семеркой" выгодно России и отражает подход Москвы, заявил РИА Новости профессор кафедры... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:47
2023-08-21T12:47
2023-08-21T12:47
в мире
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китай
юар
сергей лавров
владимир путин
мгимо
g7
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Усиление геополитического веса БРИКС и его соперничество с "большой семеркой" выгодно России и отражает подход Москвы, заявил РИА Новости профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев в преддверии саммита БРИКС в ЮАР. Как сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией, Китай может призвать союз стран БРИКС стать соперником группы G7. Издание отмечает, что лидеры стран организации собираются обсудить "крупнейшее расширение" группы за более чем десятилетие. "Это главное желание России. Раньше Китай нажимал на экономический аспект деятельности БРИКС, так что подобное заявление о геополитическом значении очень выгодно для России, потому что отражает подход Москвы. Мы всегда делали ставку на политический аспект", - сказал Лунев. При этом, по его словам, для превращения БРИКС в соперника группы G7 вовсе необязательно значительное расширение организации за счет новых членов. "Уже сейчас по объему ВВП страны БРИКС больше, чем группа G7, и политический вес вполне достаточен", - отметил он. БРИКС создавался как крупнейший экономический и политический союз, и поэтому "с самого начала фактически был геополитическим вызовом западным странам", подчеркнул собеседник агентства. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230821/briks-1890379511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, юар, сергей лавров, владимир путин, мгимо, g7, брикс
В мире, Россия, Китай, ЮАР, Сергей Лавров, Владимир Путин, МГИМО, G7, БРИКС
Политическое усиление БРИКС выгодно России, заявил эксперт
Эксперт считает, что политическое усиление БРИКС как соперника G7 выгодно России