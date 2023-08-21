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БРИКС не стремится стать новым коллективным гегемоном, заявил Лавров - РИА Новости, 21.08.2023
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10:23 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/briks-1891210233.html
БРИКС не стремится стать новым коллективным гегемоном, заявил Лавров
БРИКС не стремится стать новым коллективным гегемоном, заявил Лавров - РИА Новости, 21.08.2023
БРИКС не стремится стать новым коллективным гегемоном, заявил Лавров
БРИКС не ставит перед собой цель стать "новым коллективным гегемоном", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:23
2023-08-21T10:23
в мире
россия
юар
китай
владимир путин
сергей лавров
брикс
новый банк развития
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. БРИКС не ставит перед собой цель стать "новым коллективным гегемоном", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала "Убунту". "Перед нами не стоит цели подменить имеющиеся многосторонние механизмы, тем более превратиться в нового "коллективного гегемона", - написал Лавров. В то же время министр отметил, что БРИКС готова откликнуться на "запрос" стать "одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка". "Именно поэтому мы запустили процесс расширения. Символично, что он приобрел такую динамику именно в год председательства ЮАР – страны, которая была принята в БРИКС в результате консенсусного политического решения", - добавил Лавров. Он также отметил, что в числе приоритетов объединения – укрепление потенциала Нового банка развития, пула условных валютных резервов БРИКС, совершенствование платежных механизмов, повышение роли национальных валют во взаимных расчетах, добавил министр. "Планируется, что эти вопросы будут в фокусе внимания на саммите БРИКС в Йоханнесбурге", - написал Лавров в статье. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последние время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230819/lavrov-1890953744.html
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в мире, россия, юар, китай, владимир путин, сергей лавров, брикс, новый банк развития
В мире, Россия, ЮАР, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС, Новый банк развития
БРИКС не стремится стать новым коллективным гегемоном, заявил Лавров

Лавров: БРИКС готова стать одной из опор полицентричного миропорядка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. БРИКС не ставит перед собой цель стать "новым коллективным гегемоном", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала "Убунту".
"Перед нами не стоит цели подменить имеющиеся многосторонние механизмы, тем более превратиться в нового "коллективного гегемона", - написал Лавров.
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В то же время министр отметил, что БРИКС готова откликнуться на "запрос" стать "одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка".
«
"Именно поэтому мы запустили процесс расширения. Символично, что он приобрел такую динамику именно в год председательства ЮАР – страны, которая была принята в БРИКС в результате консенсусного политического решения", - добавил Лавров.
Он также отметил, что в числе приоритетов объединения – укрепление потенциала Нового банка развития, пула условных валютных резервов БРИКС, совершенствование платежных механизмов, повышение роли национальных валют во взаимных расчетах, добавил министр.
"Планируется, что эти вопросы будут в фокусе внимания на саммите БРИКС в Йоханнесбурге", - написал Лавров в статье.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последние время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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В миреРоссияЮАРКитайВладимир ПутинСергей ЛавровБРИКСНовый банк развития
 
 
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