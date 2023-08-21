https://ria.ru/20230821/briks-1891182947.html

В Китае заявили, что БРИКС будет защищать многосторонность

В Китае заявили, что БРИКС будет защищать многосторонность - РИА Новости, 21.08.2023

В Китае заявили, что БРИКС будет защищать многосторонность

БРИКС будет защищать многосторонность и реформу системы глобального управления, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Китая в преддверии саммита в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T03:34

2023-08-21T03:34

2023-08-21T03:34

в мире

китай

россия

йоханнесбург

брикс

юар

бразилия

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878077761_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_e00a54ed837917aa4043ada08b240ed4.jpg

ПЕКИН, 21 авг – РИА Новости. БРИКС будет защищать многосторонность и реформу системы глобального управления, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Китая в преддверии саммита в Йоханнесбурге. "Будучи важной платформой сотрудничества стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, БРИКС привержен защите мультилатерализма, активному продвижению реформы системы глобального управления, а также увеличению представленности стран с формирующимся рынком и развивающихся стран и усилению их права голоса", - сказали в ведомстве. Отмечается, что БРИКС уже стал "позитивной, стабилизирующей и конструктивной силой в международных делах". Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230821/briks-1891182780.html

китай

россия

йоханнесбург

юар

бразилия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, йоханнесбург, брикс, юар, бразилия, индия