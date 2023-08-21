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В Китае заявили, что БРИКС будет защищать многосторонность
В Китае заявили, что БРИКС будет защищать многосторонность - РИА Новости, 21.08.2023
В Китае заявили, что БРИКС будет защищать многосторонность
БРИКС будет защищать многосторонность и реформу системы глобального управления, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Китая в преддверии саммита в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T03:34
2023-08-21T03:34
2023-08-21T03:34
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ПЕКИН, 21 авг – РИА Новости. БРИКС будет защищать многосторонность и реформу системы глобального управления, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Китая в преддверии саммита в Йоханнесбурге. "Будучи важной платформой сотрудничества стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, БРИКС привержен защите мультилатерализма, активному продвижению реформы системы глобального управления, а также увеличению представленности стран с формирующимся рынком и развивающихся стран и усилению их права голоса", - сказали в ведомстве. Отмечается, что БРИКС уже стал "позитивной, стабилизирующей и конструктивной силой в международных делах". Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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в мире, китай, россия, йоханнесбург, брикс, юар, бразилия, индия
В мире, Китай, Россия, Йоханнесбург, БРИКС, ЮАР, Бразилия, Индия
В Китае заявили, что БРИКС будет защищать многосторонность
МИД КНР: БРИКС будет защищать многосторонность и реформу глобального управления