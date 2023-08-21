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В Китае заявили, что БРИКС будет защищать многосторонность - РИА Новости, 21.08.2023
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03:34 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/briks-1891182947.html
В Китае заявили, что БРИКС будет защищать многосторонность
В Китае заявили, что БРИКС будет защищать многосторонность - РИА Новости, 21.08.2023
В Китае заявили, что БРИКС будет защищать многосторонность
БРИКС будет защищать многосторонность и реформу системы глобального управления, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Китая в преддверии саммита в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T03:34
2023-08-21T03:34
в мире
китай
россия
йоханнесбург
брикс
юар
бразилия
индия
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ПЕКИН, 21 авг – РИА Новости. БРИКС будет защищать многосторонность и реформу системы глобального управления, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Китая в преддверии саммита в Йоханнесбурге. "Будучи важной платформой сотрудничества стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, БРИКС привержен защите мультилатерализма, активному продвижению реформы системы глобального управления, а также увеличению представленности стран с формирующимся рынком и развивающихся стран и усилению их права голоса", - сказали в ведомстве. Отмечается, что БРИКС уже стал "позитивной, стабилизирующей и конструктивной силой в международных делах". Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230821/briks-1891182780.html
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в мире, китай, россия, йоханнесбург, брикс, юар, бразилия, индия
В мире, Китай, Россия, Йоханнесбург, БРИКС, ЮАР, Бразилия, Индия
В Китае заявили, что БРИКС будет защищать многосторонность

МИД КНР: БРИКС будет защищать многосторонность и реформу глобального управления

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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ПЕКИН, 21 авг – РИА Новости. БРИКС будет защищать многосторонность и реформу системы глобального управления, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Китая в преддверии саммита в Йоханнесбурге.
«
"Будучи важной платформой сотрудничества стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, БРИКС привержен защите мультилатерализма, активному продвижению реформы системы глобального управления, а также увеличению представленности стран с формирующимся рынком и развивающихся стран и усилению их права голоса", - сказали в ведомстве.
Отмечается, что БРИКС уже стал "позитивной, стабилизирующей и конструктивной силой в международных делах".
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
БРИКС может обсудить проведение торговых операций в нацвалютах, пишут СМИ
03:29
 
В миреКитайРоссияЙоханнесбургБРИКСЮАРБразилияИндия
 
 
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