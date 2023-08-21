https://ria.ru/20230821/briks-1891176682.html

Cтраны БРИКС могут изменить мировую экономику, заявил президент ЮАР

Cтраны БРИКС могут изменить мировую экономику, заявил президент ЮАР - РИА Новости, 21.08.2023

Cтраны БРИКС могут изменить мировую экономику, заявил президент ЮАР

Страны — члены организации БРИКС сообща могут значительно изменить мировую экономику и международные отношения, заявил в обращении к нации в преддверии саммита... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T00:14

2023-08-21T00:14

2023-08-21T02:44

в мире

бразилия

россия

индия

сирил рамафоса

брикс

юар

китай

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ДОХА, 21 авг — РИА Новости. Страны — члены организации БРИКС сообща могут значительно изменить мировую экономику и международные отношения, заявил в обращении к нации в преддверии саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса."Страны БРИКС могут коллективно формировать глобальную динамику и, действуя вместе, могут привести к значительным изменениям в мировой экономике и международных отношениях", — указал Рамафоса.Он также считает, что ценность стран БРИКС, где проживают более 40 процентов населения планеты, выходит за рамки ее размера, и как объединение эта организация играет важную роль в мире благодаря своей экономической мощи, рыночному потенциалу, политическому влиянию и сотрудничеству в целях развития.Кроме того, глава государства отметил, что вместе члены форума "использовали свой коллективный голос, чтобы призвать к созданию более справедливого, сбалансированного и управляемого мира".БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к этому блоку выразили уже не менее 19 стран, в их числе — Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230820/yuar-1891174590.html

бразилия

россия

индия

юар

китай

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в мире, бразилия, россия, индия, сирил рамафоса, брикс, юар, китай