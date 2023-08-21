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Cтраны БРИКС могут изменить мировую экономику, заявил президент ЮАР
Cтраны БРИКС могут изменить мировую экономику, заявил президент ЮАР - РИА Новости, 21.08.2023
Cтраны БРИКС могут изменить мировую экономику, заявил президент ЮАР
Страны — члены организации БРИКС сообща могут значительно изменить мировую экономику и международные отношения, заявил в обращении к нации в преддверии саммита... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T00:14
2023-08-21T00:14
2023-08-21T02:44
в мире
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сирил рамафоса
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ДОХА, 21 авг — РИА Новости. Страны — члены организации БРИКС сообща могут значительно изменить мировую экономику и международные отношения, заявил в обращении к нации в преддверии саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса."Страны БРИКС могут коллективно формировать глобальную динамику и, действуя вместе, могут привести к значительным изменениям в мировой экономике и международных отношениях", — указал Рамафоса.Он также считает, что ценность стран БРИКС, где проживают более 40 процентов населения планеты, выходит за рамки ее размера, и как объединение эта организация играет важную роль в мире благодаря своей экономической мощи, рыночному потенциалу, политическому влиянию и сотрудничеству в целях развития.Кроме того, глава государства отметил, что вместе члены форума "использовали свой коллективный голос, чтобы призвать к созданию более справедливого, сбалансированного и управляемого мира".БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к этому блоку выразили уже не менее 19 стран, в их числе — Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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в мире, бразилия, россия, индия, сирил рамафоса, брикс, юар, китай
В мире, Бразилия, Россия, Индия, Сирил Рамафоса, БРИКС, ЮАР, Китай
Cтраны БРИКС могут изменить мировую экономику, заявил президент ЮАР
Президент ЮАР считает, что страны БРИКС могут сообща изменить мировую экономику
ДОХА, 21 авг — РИА Новости. Страны — члены организации БРИКС сообща могут значительно изменить мировую экономику и международные отношения, заявил в обращении к нации в преддверии саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса.
«
"Страны БРИКС могут коллективно формировать глобальную динамику и, действуя вместе, могут привести к значительным изменениям в мировой экономике и международных отношениях", — указал Рамафоса.
Он также считает, что ценность стран БРИКС, где проживают более 40 процентов населения планеты, выходит за рамки ее размера, и как объединение эта организация играет важную роль в мире благодаря своей экономической мощи, рыночному потенциалу, политическому влиянию и сотрудничеству в целях развития.
Кроме того, глава государства отметил, что вместе члены форума "использовали свой коллективный голос, чтобы призвать к созданию более справедливого, сбалансированного и управляемого мира".
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к этому блоку выразили уже не менее 19 стран, в их числе — Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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