https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891363880.html

Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в Белгородской области

Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в Белгородской области - РИА Новости, 21.08.2023

Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в Белгородской области

Система противовоздушной обороны сбила один беспилотник в Белгородском районе и один в Шебекинском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:18

2023-08-21T18:18

2023-08-21T18:19

специальная военная операция на украине

белгород

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белгородская область

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила один беспилотник в Белгородском районе и один в Шебекинском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет", - написал Гладков. Он уточнил, что в трех частных домовладениях в селе Никольское незначительно повреждены фасады и оконные остекления, а также посечены два автомобиля. По словам губернатора, еще один БПЛА система ПВО сбила в районе села Безлюдовка Шебекинского городского округа. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил глава области. Как сообщило Минобороны, 21 августа около 16.00 мск киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Согласно сводке губернатора, в воскресенье в период с 13.50 (мск) до 14.40 (мск) над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, было сбито три беспилотника самолетного типа на подлете к городу Белгороду, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230821/ukraina-1891315302.html

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белгородская область

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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, белгородский район, происшествия