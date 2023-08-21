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Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в Белгородской области - РИА Новости, 21.08.2023
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18:18 21.08.2023 (обновлено: 18:19 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891363880.html
Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в Белгородской области
Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в Белгородской области - РИА Новости, 21.08.2023
Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в Белгородской области
Система противовоздушной обороны сбила один беспилотник в Белгородском районе и один в Шебекинском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:18
2023-08-21T18:19
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила один беспилотник в Белгородском районе и один в Шебекинском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет", - написал Гладков. Он уточнил, что в трех частных домовладениях в селе Никольское незначительно повреждены фасады и оконные остекления, а также посечены два автомобиля. По словам губернатора, еще один БПЛА система ПВО сбила в районе села Безлюдовка Шебекинского городского округа. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил глава области. Как сообщило Минобороны, 21 августа около 16.00 мск киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Согласно сводке губернатора, в воскресенье в период с 13.50 (мск) до 14.40 (мск) над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, было сбито три беспилотника самолетного типа на подлете к городу Белгороду, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230821/ukraina-1891315302.html
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белгородская область
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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгородский район, Происшествия
Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в Белгородской области

Гладков: система ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в Белгородской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила один беспилотник в Белгородском районе и один в Шебекинском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет", - написал Гладков.
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Он уточнил, что в трех частных домовладениях в селе Никольское незначительно повреждены фасады и оконные остекления, а также посечены два автомобиля.
По словам губернатора, еще один БПЛА система ПВО сбила в районе села Безлюдовка Шебекинского городского округа. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил глава области.
Как сообщило Минобороны, 21 августа около 16.00 мск киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.
Согласно сводке губернатора, в воскресенье в период с 13.50 (мск) до 14.40 (мск) над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, было сбито три беспилотника самолетного типа на подлете к городу Белгороду, пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковБелгородская областьБелгородский районПроисшествия
 
 
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