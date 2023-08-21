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В школьную программу военной подготовки включили тему беспилотников - РИА Новости, 21.08.2023
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14:37 21.08.2023 (обновлено: 17:24 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891291992.html
В школьную программу военной подготовки включили тему беспилотников
В школьную программу военной подготовки включили тему беспилотников - РИА Новости, 21.08.2023
В школьную программу военной подготовки включили тему беспилотников
В школьную программу 10-11-х классов по начальной военной подготовке включили тему беспилотников. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:37
2023-08-21T17:24
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сн_образование
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В школьную программу 10-11-х классов по начальной военной подготовке включили тему беспилотников."Иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА", — сказано в рабочей программе курса.Сама программа состоит из девяти модулей: "Тактическая подготовка", "Огневая подготовка", "Основы технической подготовки и связи", "Инженерная подготовка", "Радиационная, химическая и биологическая защита", "Первая помощь (Тактическая медицина)", "Общевоинские уставы", "Строевая подготовка", "Основы безопасности военной службы".В рамках первого модуля школьникам расскажут про военную топографию, приборы наблюдения, а по итогам старшеклассники научатся характеризовать отличительные признаки подразделений иностранных армий. Второй модуль посвящен автомату Калашникова, ручным гранатам и стрельбе.При изучении модуля "Инженерная подготовка" школьники получат представление о способах маскировки окопа для стрельбы лежа, научатся оборудовать окоп, классифицировать типы мин, получат представление об общем устройстве и принципе действия противотанковых и противопехотных мин.Модуль "Радиационная, химическая и биологическая защита" расскажет об оружии массового поражения, биологическом оружии.В программе также представлены модули, входящие в тематический блок (вариативный компонент "Патриотическое воспитание и профессиональная ориентация"), среди модулей этого блока "Структура органов государственной власти. Права и обязанности граждан, включая воинскую обязанность. Взаимодействие гражданина с государством и обществом, гражданские инициативы и волонтерство", профориентационный модуль "Профессии будущего — современная наука и высокие технологии в военной сфере, военные и гражданские специальности".Также в тематический блок входит модуль "Гибридные войны и невоенные конфликты в современном мире, противодействие негативным тенденциям в международных отношениях", "Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".К программе курса прилагается примерный распорядок дня учебных сборов по курсу: подъем в 7:00, 30 минут утренней зарядки, после завтрака участников сборов ожидает построение и развод на занятия, подъем государственного флага России и исполнение гимна, затем — учебные занятия, отбой — в 23:00.Как следует из названия программы, она входит во внеурочную деятельность.В декабре Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которую вошла начальная военная подготовка в рамках ОБЖ.
https://ria.ru/20230804/zakon-1888258161.html
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россия, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В школьную программу военной подготовки включили тему беспилотников

В России в школьную программу военной подготовки добавили тему беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В школьную программу 10-11-х классов по начальной военной подготовке включили тему беспилотников.
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"Иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА", — сказано в рабочей программе курса.
Сама программа состоит из девяти модулей: "Тактическая подготовка", "Огневая подготовка", "Основы технической подготовки и связи", "Инженерная подготовка", "Радиационная, химическая и биологическая защита", "Первая помощь (Тактическая медицина)", "Общевоинские уставы", "Строевая подготовка", "Основы безопасности военной службы".
В рамках первого модуля школьникам расскажут про военную топографию, приборы наблюдения, а по итогам старшеклассники научатся характеризовать отличительные признаки подразделений иностранных армий. Второй модуль посвящен автомату Калашникова, ручным гранатам и стрельбе.
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При изучении модуля "Инженерная подготовка" школьники получат представление о способах маскировки окопа для стрельбы лежа, научатся оборудовать окоп, классифицировать типы мин, получат представление об общем устройстве и принципе действия противотанковых и противопехотных мин.
Модуль "Радиационная, химическая и биологическая защита" расскажет об оружии массового поражения, биологическом оружии.
В программе также представлены модули, входящие в тематический блок (вариативный компонент "Патриотическое воспитание и профессиональная ориентация"), среди модулей этого блока "Структура органов государственной власти. Права и обязанности граждан, включая воинскую обязанность. Взаимодействие гражданина с государством и обществом, гражданские инициативы и волонтерство", профориентационный модуль "Профессии будущего — современная наука и высокие технологии в военной сфере, военные и гражданские специальности".
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Также в тематический блок входит модуль "Гибридные войны и невоенные конфликты в современном мире, противодействие негативным тенденциям в международных отношениях", "Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
К программе курса прилагается примерный распорядок дня учебных сборов по курсу: подъем в 7:00, 30 минут утренней зарядки, после завтрака участников сборов ожидает построение и развод на занятия, подъем государственного флага России и исполнение гимна, затем — учебные занятия, отбой — в 23:00.
Как следует из названия программы, она входит во внеурочную деятельность.
В декабре Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которую вошла начальная военная подготовка в рамках ОБЖ.
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