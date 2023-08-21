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На севере Франции аэропорт назовут в честь королевы Елизаветы II - РИА Новости, 21.08.2023
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23:40 21.08.2023 (обновлено: 23:45 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/aeroport-1891406722.html
На севере Франции аэропорт назовут в честь королевы Елизаветы II
На севере Франции аэропорт назовут в честь королевы Елизаветы II - РИА Новости, 21.08.2023
На севере Франции аэропорт назовут в честь королевы Елизаветы II
Аэропорт в департаменте Па-де-Кале около Ла-Манша будет носить имя британской королевы Елизаветы II, сообщил мэр приморской коммуны Ле-Туке-Пари-Плаж Даниэль... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T23:40
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ПАРИЖ, 21 авг – РИА Новости. Аэропорт в департаменте Па-де-Кале около Ла-Манша будет носить имя британской королевы Елизаветы II, сообщил мэр приморской коммуны Ле-Туке-Пари-Плаж Даниэль Факель. "Мы получили официальное согласие короля Карла III на то, чтобы присвоить международному аэропорту Туке-Пари-Плаж имя королевы Елизаветы II. Остается выбрать дату для официальной церемонии", - написал мэр в соцсети X (бывшая Twitter). По его словам, переименование аэропорта отдает честь королеве и ее дяде королю Эдуарду VIII, "влюбленному во Францию". "Он любил прилетать сюда на самолете, чтобы позаниматься верховой ездой или сухопутным яхтингом – зачастую в сопровождении своей юной племянницы", - отметил мэр. Название аэропорта именем королевы, по его словам, закрепит за ним статус "самого британского места" во Франции. Аэропорт в Ле-Туке, который является одним из самых фешенебельных курортов на севере Франции, был построен в 1930-е годы, чтобы принимать британских гостей. В 1950-е годы он занимал третье место по пассажиропотоку после парижского аэропорта Орли и аэропорта Ниццы. "В будущие годы международный аэропорт Елизаветы II еще более укрепит связи между Великобританией и Ле-Туке", - подчеркнул Факель. Первый государственный визит короля Великобритании Карла III во Францию должен состояться в сентябре. Изначально запланированный на март, он был перенесен из-за протестов против пенсионной реформы и опасений о безопасности британского монарха.
https://ria.ru/20230811/niger-1889399231.html
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в мире, франция, елизавета ii, twitter, карл iii, великобритания, ла-манш
В мире, Франция, Елизавета II, Twitter, Карл III, Великобритания, Ла-Манш
На севере Франции аэропорт назовут в честь королевы Елизаветы II

В Па-де-Кале на севере Франции аэропорт назовут в честь королевы Елизаветы II

© AP Photo / Alastair GrantКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 авг – РИА Новости. Аэропорт в департаменте Па-де-Кале около Ла-Манша будет носить имя британской королевы Елизаветы II, сообщил мэр приморской коммуны Ле-Туке-Пари-Плаж Даниэль Факель.
«
"Мы получили официальное согласие короля Карла III на то, чтобы присвоить международному аэропорту Туке-Пари-Плаж имя королевы Елизаветы II. Остается выбрать дату для официальной церемонии", - написал мэр в соцсети X (бывшая Twitter).
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По его словам, переименование аэропорта отдает честь королеве и ее дяде королю Эдуарду VIII, "влюбленному во Францию". "Он любил прилетать сюда на самолете, чтобы позаниматься верховой ездой или сухопутным яхтингом – зачастую в сопровождении своей юной племянницы", - отметил мэр.
Название аэропорта именем королевы, по его словам, закрепит за ним статус "самого британского места" во Франции.
Аэропорт в Ле-Туке, который является одним из самых фешенебельных курортов на севере Франции, был построен в 1930-е годы, чтобы принимать британских гостей. В 1950-е годы он занимал третье место по пассажиропотоку после парижского аэропорта Орли и аэропорта Ниццы.
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«
"В будущие годы международный аэропорт Елизаветы II еще более укрепит связи между Великобританией и Ле-Туке", - подчеркнул Факель.
Первый государственный визит короля Великобритании Карла III во Францию должен состояться в сентябре. Изначально запланированный на март, он был перенесен из-за протестов против пенсионной реформы и опасений о безопасности британского монарха.
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