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Более 350 тыс абитуриентов подали заявления на педагогическую специальность - РИА Новости, 21.08.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
14:20 21.08.2023 (обновлено: 14:22 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/abiturient-1891284645.html
Более 350 тыс абитуриентов подали заявления на педагогическую специальность
Более 350 тыс абитуриентов подали заявления на педагогическую специальность - РИА Новости, 21.08.2023
Более 350 тыс абитуриентов подали заявления на педагогическую специальность
Более 350 тысяч абитуриентов подали заявления на педагогическую специальность, это направление входит в число востребованных у абитуриентов 2023 года, сообщил... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:20
2023-08-21T14:22
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 350 тысяч абитуриентов подали заявления на педагогическую специальность, это направление входит в число востребованных у абитуриентов 2023 года, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. "Желание получить педагогическую специальность в 38 педуниверситетах и их 12 филиалах изъявили почти 355 тысяч человек. Педагогическое образование сохраняет лидирующие позиции и входит в число востребованных направлений у абитуриентов 2023 года. Это особенно приятно констатировать в Год педагога и наставника", - сказал Кравцов, слова которого приводятся в релизе. Отмечается, что молодые люди видят, что в педвузах дают уникальное образование, совмещающее фундаментальные знания и важные практические компетенции, которые пригодятся и в профессиональной деятельности, и в различных сферах жизни. В релизе указывается, что 25 июля приемные комиссии вузов завершили прием документов на обучение за счет бюджета, 27 июля будут опубликованы конкурсные списки, а зачисление пройдет в два этапа: 28–30 июля – приоритетное для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, с 3 по 9 августа – основной этап. При этом важно не пропустить срок окончания приема оригиналов документов об образовании. "В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, педвузы могут провести дополнительное зачисление на них. С 10 августа начинается прием оригиналов документов в рамках дополнительного зачисления по программам бакалавриата и специалитета. Приказы о зачислении должны быть изданы не позднее 14 августа", - заключается в релизе.
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общество, сергей кравцов, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

Более 350 тыс абитуриентов подали заявления на педагогическую специальность

© Depositphotos.com / SimpleFotoСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Depositphotos.com / SimpleFoto
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 350 тысяч абитуриентов подали заявления на педагогическую специальность, это направление входит в число востребованных у абитуриентов 2023 года, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
"Желание получить педагогическую специальность в 38 педуниверситетах и их 12 филиалах изъявили почти 355 тысяч человек. Педагогическое образование сохраняет лидирующие позиции и входит в число востребованных направлений у абитуриентов 2023 года. Это особенно приятно констатировать в Год педагога и наставника", - сказал Кравцов, слова которого приводятся в релизе.
Отмечается, что молодые люди видят, что в педвузах дают уникальное образование, совмещающее фундаментальные знания и важные практические компетенции, которые пригодятся и в профессиональной деятельности, и в различных сферах жизни.
В релизе указывается, что 25 июля приемные комиссии вузов завершили прием документов на обучение за счет бюджета, 27 июля будут опубликованы конкурсные списки, а зачисление пройдет в два этапа: 28–30 июля – приоритетное для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, с 3 по 9 августа – основной этап. При этом важно не пропустить срок окончания приема оригиналов документов об образовании.
"В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, педвузы могут провести дополнительное зачисление на них. С 10 августа начинается прием оригиналов документов в рамках дополнительного зачисления по программам бакалавриата и специалитета. Приказы о зачислении должны быть изданы не позднее 14 августа", - заключается в релизе.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовОбразованиеОбразование - ОбществоСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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