Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети
© Фото : Владимир ЗеленскийКороль Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия приняли президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую в Стокгольме
© Фото : Владимир Зеленский
Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия приняли президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую в Стокгольме
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пользователей соцсети X возмутил внешний вид президента Владимира Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией.
Зеленский прибыл в своем традиционном костюме: штанах, футболке цвета хаки и тяжелых ботинках.
Комментаторы сочли его стиль неуместным.
"Есть ли у вас какая-нибудь одежда, кроме зеленых футболок?" — поинтересовалась Soph.
"Зато у него есть семь зарубежных вилл, шесть часов Rolex, пять Ferrari, четыре замка, три частных самолета, две пачки золота и один бесконечный трубопровод от вашего подоходного налога", — с иронией добавил Dáil Fox News.
"Ты мог бы надеть костюм", — заметил HumanBollard.
"При тех деньгах, которые мы отправляем, не могли бы вы хотя бы попытаться выглядеть как профессионал?" — возмутился Triptonium.
"Футболка и ботинки, чтобы люди поверили, что он — воин, который на самом деле прячется в темном бункере и никогда не видел реальной цены военного конфликта, который он развязал", — поделился своим мнением Wolverine.
Ранее Зеленский уже попадал под шквал критики из-за внешнего вида. Так, президент пришел на прием к королю Британии Карлу III в мятых штанах и толстовке. В декабре читатели телеканала CNN раскритиковали украинского лидера за то, что на встречу в Белом доме он прибыл в кофте цвета хаки, а не в официальном костюме.