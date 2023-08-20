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Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети - РИА Новости, 20.08.2023
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19:54 20.08.2023 (обновлено: 20:00 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891155948.html
Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети
Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети - РИА Новости, 20.08.2023
Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети
Пользователей соцсети X возмутил внешний вид президента Владимира Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T19:54
2023-08-20T20:00
в мире
дания
швеция
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пользователей соцсети X возмутил внешний вид президента Владимира Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией.Зеленский прибыл в своем традиционном костюме: штанах, футболке цвета хаки и тяжелых ботинках.Комментаторы сочли его стиль неуместным."Есть ли у вас какая-нибудь одежда, кроме зеленых футболок?" — поинтересовалась Soph."Зато у него есть семь зарубежных вилл, шесть часов Rolex, пять Ferrari, четыре замка, три частных самолета, две пачки золота и один бесконечный трубопровод от вашего подоходного налога", — с иронией добавил Dáil Fox News."Ты мог бы надеть костюм", — заметил HumanBollard."При тех деньгах, которые мы отправляем, не могли бы вы хотя бы попытаться выглядеть как профессионал?" — возмутился Triptonium."Футболка и ботинки, чтобы люди поверили, что он — воин, который на самом деле прячется в темном бункере и никогда не видел реальной цены военного конфликта, который он развязал", — поделился своим мнением Wolverine."Сэр, вы выглядите нелепо из-за того, что постоянно так одеваетесь. У вас полно времени, чтобы постоянно писать в Twitter. Вы должны находить время, чтобы нормально одеваться. Кроме того, вы не солдат", — отметил Kosmo.Ранее Зеленский уже попадал под шквал критики из-за внешнего вида. Так, президент пришел на прием к королю Британии Карлу III в мятых штанах и толстовке. В декабре читатели телеканала CNN раскритиковали украинского лидера за то, что на встречу в Белом доме он прибыл в кофте цвета хаки, а не в официальном костюме.
https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891067473.html
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в мире, дания, швеция, владимир зеленский
В мире, Дания, Швеция, Владимир Зеленский

Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети

© Фото : Владимир ЗеленскийКороль Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия приняли президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую в Стокгольме
Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия приняли президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : Владимир Зеленский
Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия приняли президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую в Стокгольме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пользователей соцсети X возмутил внешний вид президента Владимира Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией.
Зеленский прибыл в своем традиционном костюме: штанах, футболке цвета хаки и тяжелых ботинках.
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"Он опасен". В Киеве призвали к восстанию из-за ошибки Зеленского
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Комментаторы сочли его стиль неуместным.
"Есть ли у вас какая-нибудь одежда, кроме зеленых футболок?" — поинтересовалась Soph.
"Зато у него есть семь зарубежных вилл, шесть часов Rolex, пять Ferrari, четыре замка, три частных самолета, две пачки золота и один бесконечный трубопровод от вашего подоходного налога", — с иронией добавил Dáil Fox News.
"Ты мог бы надеть костюм", — заметил HumanBollard.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
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Вчера, 18:33
"При тех деньгах, которые мы отправляем, не могли бы вы хотя бы попытаться выглядеть как профессионал?" — возмутился Triptonium.
"Футболка и ботинки, чтобы люди поверили, что он — воин, который на самом деле прячется в темном бункере и никогда не видел реальной цены военного конфликта, который он развязал", — поделился своим мнением Wolverine.
"Сэр, вы выглядите нелепо из-за того, что постоянно так одеваетесь. У вас полно времени, чтобы постоянно писать в Twitter. Вы должны находить время, чтобы нормально одеваться. Кроме того, вы не солдат", — отметил Kosmo.
Ранее Зеленский уже попадал под шквал критики из-за внешнего вида. Так, президент пришел на прием к королю Британии Карлу III в мятых штанах и толстовке. В декабре читатели телеканала CNN раскритиковали украинского лидера за то, что на встречу в Белом доме он прибыл в кофте цвета хаки, а не в официальном костюме.
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В миреДанияШвецияВладимир Зеленский
 
 
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