https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891155948.html

Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети

Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети - РИА Новости, 20.08.2023

Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети

Пользователей соцсети X возмутил внешний вид президента Владимира Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T19:54

2023-08-20T19:54

2023-08-20T20:00

в мире

дания

швеция

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пользователей соцсети X возмутил внешний вид президента Владимира Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией.Зеленский прибыл в своем традиционном костюме: штанах, футболке цвета хаки и тяжелых ботинках.Комментаторы сочли его стиль неуместным."Есть ли у вас какая-нибудь одежда, кроме зеленых футболок?" — поинтересовалась Soph."Зато у него есть семь зарубежных вилл, шесть часов Rolex, пять Ferrari, четыре замка, три частных самолета, две пачки золота и один бесконечный трубопровод от вашего подоходного налога", — с иронией добавил Dáil Fox News."Ты мог бы надеть костюм", — заметил HumanBollard."При тех деньгах, которые мы отправляем, не могли бы вы хотя бы попытаться выглядеть как профессионал?" — возмутился Triptonium."Футболка и ботинки, чтобы люди поверили, что он — воин, который на самом деле прячется в темном бункере и никогда не видел реальной цены военного конфликта, который он развязал", — поделился своим мнением Wolverine."Сэр, вы выглядите нелепо из-за того, что постоянно так одеваетесь. У вас полно времени, чтобы постоянно писать в Twitter. Вы должны находить время, чтобы нормально одеваться. Кроме того, вы не солдат", — отметил Kosmo.Ранее Зеленский уже попадал под шквал критики из-за внешнего вида. Так, президент пришел на прием к королю Британии Карлу III в мятых штанах и толстовке. В декабре читатели телеканала CNN раскритиковали украинского лидера за то, что на встречу в Белом доме он прибыл в кофте цвета хаки, а не в официальном костюме.

https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891067473.html

https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891146445.html

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в мире, дания, швеция, владимир зеленский