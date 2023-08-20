https://ria.ru/20230820/yuar-1891174590.html
Президент ЮАР: республика получила от БРИКС более пяти миллиардов долларов
Президент ЮАР: республика получила от БРИКС более пяти миллиардов долларов - РИА Новости, 20.08.2023
Президент ЮАР: республика получила от БРИКС более пяти миллиардов долларов
ЮАР получила от созданного странами в составе БРИКС Нового банка развития 100 миллиардов рандов (более 5,2 миллиарда долларов) на строительство дорог,... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T23:56
2023-08-20T23:56
2023-08-20T23:57
экономика
юар
сирил рамафоса
брикс
новый банк развития
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ДОХА, 20 авг - РИА Новости. ЮАР получила от созданного странами в составе БРИКС Нового банка развития 100 миллиардов рандов (более 5,2 миллиарда долларов) на строительство дорог, водоснабжение и энергетику, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая перед нацией по случаю проведения в стране саммита БРИКС. "ЮАР воспользовалась услугами Нового банка развития, созданного странами БРИКС в 2015 году. Банк профинансировал несколько инфраструктурных проектов в нашей стране на сумму 100 миллиардов рандов в таких секторах, как строительство дорог, водоснабжение и энергетика", - сказал Рамафоса. "Мы неуклонно укрепляем торговые и инвестиционные связи с другими странами БРИКС, а также сотрудничаем в таких областях, как технологии, безопасность и инновации", - добавил он.
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экономика, юар, сирил рамафоса, брикс, новый банк развития
Экономика, ЮАР, Сирил Рамафоса, БРИКС, Новый банк развития
Президент ЮАР: республика получила от БРИКС более пяти миллиардов долларов
Рамафоса: ЮАР получила от банка БРИКС более пяти миллиардов долларов
ДОХА, 20 авг - РИА Новости. ЮАР получила от созданного странами в составе БРИКС Нового банка развития 100 миллиардов рандов (более 5,2 миллиарда долларов) на строительство дорог, водоснабжение и энергетику, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая перед нацией по случаю проведения в стране саммита БРИКС.
"ЮАР воспользовалась услугами Нового банка развития, созданного странами БРИКС в 2015 году. Банк профинансировал несколько инфраструктурных проектов в нашей стране на сумму 100 миллиардов рандов в таких секторах, как строительство дорог, водоснабжение и энергетика", - сказал Рамафоса.
"Мы неуклонно укрепляем торговые и инвестиционные связи с другими странами БРИКС, а также сотрудничаем в таких областях, как технологии, безопасность и инновации", - добавил он.
Генсек ООН станет гостем саммита БРИКС в ЮАР