https://ria.ru/20230820/yuar-1891173913.html

Президент ЮАР: республика не будет участвовать в борьбе мировых держав

Президент ЮАР: республика не будет участвовать в борьбе мировых держав - РИА Новости, 20.08.2023

Президент ЮАР: республика не будет участвовать в борьбе мировых держав

Южная Африка не собирается втягиваться в борьбу между мировыми державами, опасаясь потери суверенитета, сообщил в своем выступлении перед нацией в преддверии... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T23:39

2023-08-20T23:39

2023-08-20T23:39

в мире

юар

сирил рамафоса

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878886573_0:68:3095:1809_1920x0_80_0_0_c1e0654d4bbd32e13df687c2c91692a2.jpg

ДОХА, 20 авг - РИА Новости. Южная Африка не собирается втягиваться в борьбу между мировыми державами, опасаясь потери суверенитета, сообщил в своем выступлении перед нацией в преддверии саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Наша страна привержена политике неприсоединения. Мы сопротивлялись давлению с целью присоединения к какой-либо из мировых держав или к влиятельным блокам наций. Во время "холодной войны" стабильность и суверенитет многих африканских стран были подорваны из-за их союзничества с крупными державами. Этот опыт убедил нас в необходимости искать стратегические партнерские отношения, а не подчиняться доминированию какой-либо страны", - отметил он. Рамафоса подчеркнул, что ЮАР "не будет втягиваться в борьбу между мировыми державами", несмотря на то, что некоторые из ее недоброжелателей предпочитают открытую поддержку их политического и идеологического выбора.

https://ria.ru/20230820/oon-1891172453.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, сирил рамафоса, брикс