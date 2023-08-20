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Президент ЮАР: республика не будет участвовать в борьбе мировых держав - РИА Новости, 20.08.2023
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23:39 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/yuar-1891173913.html
Президент ЮАР: республика не будет участвовать в борьбе мировых держав
Президент ЮАР: республика не будет участвовать в борьбе мировых держав - РИА Новости, 20.08.2023
Президент ЮАР: республика не будет участвовать в борьбе мировых держав
Южная Африка не собирается втягиваться в борьбу между мировыми державами, опасаясь потери суверенитета, сообщил в своем выступлении перед нацией в преддверии... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T23:39
2023-08-20T23:39
в мире
юар
сирил рамафоса
брикс
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ДОХА, 20 авг - РИА Новости. Южная Африка не собирается втягиваться в борьбу между мировыми державами, опасаясь потери суверенитета, сообщил в своем выступлении перед нацией в преддверии саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Наша страна привержена политике неприсоединения. Мы сопротивлялись давлению с целью присоединения к какой-либо из мировых держав или к влиятельным блокам наций. Во время "холодной войны" стабильность и суверенитет многих африканских стран были подорваны из-за их союзничества с крупными державами. Этот опыт убедил нас в необходимости искать стратегические партнерские отношения, а не подчиняться доминированию какой-либо страны", - отметил он. Рамафоса подчеркнул, что ЮАР "не будет втягиваться в борьбу между мировыми державами", несмотря на то, что некоторые из ее недоброжелателей предпочитают открытую поддержку их политического и идеологического выбора.
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в мире, юар, сирил рамафоса, брикс
В мире, ЮАР, Сирил Рамафоса, БРИКС
Президент ЮАР: республика не будет участвовать в борьбе мировых держав

Рамафоса: ЮАР не будет втягиваться в борьбу мировых держав

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСирил Рамафоса,
Сирил Рамафоса, - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сирил Рамафоса, . Архивное фото
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ДОХА, 20 авг - РИА Новости. Южная Африка не собирается втягиваться в борьбу между мировыми державами, опасаясь потери суверенитета, сообщил в своем выступлении перед нацией в преддверии саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"Наша страна привержена политике неприсоединения. Мы сопротивлялись давлению с целью присоединения к какой-либо из мировых держав или к влиятельным блокам наций. Во время "холодной войны" стабильность и суверенитет многих африканских стран были подорваны из-за их союзничества с крупными державами. Этот опыт убедил нас в необходимости искать стратегические партнерские отношения, а не подчиняться доминированию какой-либо страны", - отметил он.
Рамафоса подчеркнул, что ЮАР "не будет втягиваться в борьбу между мировыми державами", несмотря на то, что некоторые из ее недоброжелателей предпочитают открытую поддержку их политического и идеологического выбора.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
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В миреЮАРСирил РамафосаБРИКС
 
 
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