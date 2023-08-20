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ЮАР во главе G20 будет решать мировые проблемы, заявил президент республики
ЮАР во главе G20 будет решать мировые проблемы, заявил президент республики - РИА Новости, 20.08.2023
ЮАР во главе G20 будет решать мировые проблемы, заявил президент республики
ЮАР в качестве председателя "Большой двадцатки" в 2025 году рассчитывает взять на себя инициативу в решении проблем перед мировым сообществом, заявил в... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T23:26
2023-08-20T23:26
2023-08-20T23:39
в мире
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юар
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сирил рамафоса
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владимир путин
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ДОХА, 20 авг - РИА Новости. ЮАР в качестве председателя "Большой двадцатки" в 2025 году рассчитывает взять на себя инициативу в решении проблем перед мировым сообществом, заявил в воскресенье в обращении к нации в преддверии саммита БРИКС президент Сирил Рамафоса."ЮАР станет председателем группы стран "Большой двадцатки" в 2025 году. Это будет первая встреча "двадцатки" в Африке. Саммит G20 в 2025 году предоставит Южной Африке возможность взять на себя инициативу в решении важнейших проблем, стоящих перед мировым сообществом", - сказал Рамафоса."Динамичная Африка - центр торговли, который мы стремимся построить, - зависит от стабильности и мира в Африке. Чтобы Африка процветала, мы должны заставить замолчать пушки. Мы продолжаем работать в рамках Африканского союза, чтобы положить конец нескольким продолжающимся конфликтам на континенте и восстановить конституционное и демократическое правительство в странах, которые недавно пережили перевороты", - добавил он.По его словам, ЮАР принимает непосредственное участие в усилиях по установлению мира в Африке, в частности, поддерживает народ Мозамбика и Демократической Республики Конго.Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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в мире, россия, юар, китай, сирил рамафоса, сергей лавров, владимир путин, большая двадцатка, брикс, африка, африканский союз
В мире, Россия, ЮАР, Китай, Сирил Рамафоса, Сергей Лавров, Владимир Путин, Большая двадцатка, БРИКС, Африка, Африканский союз
ЮАР во главе G20 будет решать мировые проблемы, заявил президент республики
Рамафоса: ЮАР во главе G20 возьмет на себя инициативу в решении мировых проблем