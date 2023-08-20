https://ria.ru/20230820/vuchich-1891123741.html

Вучич ответил на обвинения оппонентов в "сидении на двух стульях"

Вучич ответил на обвинения оппонентов в "сидении на двух стульях" - РИА Новости, 20.08.2023

Вучич ответил на обвинения оппонентов в "сидении на двух стульях"

Президент Сербии Александр Вучич ответил на обвинения оппонентов в "сидении на двух стульях" Востока и Запада, заявив, что у него и его страны есть собственный... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T14:59

2023-08-20T14:59

2023-08-20T15:13

в мире

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 20 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ответил на обвинения оппонентов в "сидении на двух стульях" Востока и Запада, заявив, что у него и его страны есть собственный "сербский стул", и попросив его "не шатать". Глава сербского государства находится с двухдневным визитом в Венгрии, где провел встречи с президентом Каталиной Новак и премьером Виктором Орбаном, в воскресенье также запланирована его встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. На брифинге Вучич не подтвердил и не опроверг приезд украинского президента Владимира Зеленского в Афины на встречу с представителями ЕС и Балканского региона 21 августа, куда сербский лидер полетит из Будапешта. Журналисты попросили президента Сербии прокомментировать мнение его оппонентов о том, что он сидит на двух стульях Востока и Запада, и что "этому приходит конец". "И этим на Западе, и этим на Востоке говорю одно и тоже: у нас есть свой сербский стул. Горжусь этим сербским стулом, не волнуют меня ваши стулья, есть ли у вас один, два, три, пять или десять. Ни один мне из ваших стульев не нужен и никому из нас - граждан Сербии. И не надо шатать наш стул - это наша политика, мы принимаем решения о ней, она самостоятельная и независимая", - эмоционально заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. "Да, мы находимся на европейском пути, но заботимся о наших государственных и национальных интересах. Это запрещено? Был бы я хорошим, если бы был только слугой чужих интересов и выполнял их указания. Тогда бы не сидел на двух стульях? А зачем нам тогда правительство?!" - подчеркнул сербский президент. По его словам во главе Сербии с 2000 по 2012 годы уже были "послушные" политики, которые исполняли чужие указания. В тот период, по его мнению, страна "пропадала".

https://ria.ru/20230818/ukraina-1890778597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, александр вучич, каталин новак, виктор орбан, венгрия, афины, евросоюз