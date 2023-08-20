https://ria.ru/20230820/veterany-1891159067.html

Ветераны СВО имеют право говорить о патриотизме, заявил Кириенко

Ветераны СВО имеют право говорить о патриотизме, заявил Кириенко - РИА Новости, 20.08.2023

Ветераны СВО имеют право говорить о патриотизме, заявил Кириенко

Вернувшиеся из зоны специальной военной операции имеют моральное право говорить о любви к Родине, о патриотизме, в том числе в качестве школьных преподавателей, РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T20:40

2023-08-20T20:40

2023-08-20T20:40

россия

общество

сергей кириенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865513304_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_8db26dff3a50a06b658ee7f27235bea4.jpg

БУХТА КАПСЕЛЬ (Судак, Крым), 20 авг - РИА Новости. Вернувшиеся из зоны специальной военной операции имеют моральное право говорить о любви к Родине, о патриотизме, в том числе в качестве школьных преподавателей, заявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. "Очень здорово, что очень многие ветераны спецоперации, возвращаясь по ранению, идут преподавать в школы. У них есть моральное право, особое право говорить о том, что такое настоящая любовь к своей стране и что такое настоящий патриотизм", – сказал Кириенко журналистам на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму. Он добавил, что уже с осени в Академии творческих индустрий "Меганом" в Крыму начинаются образовательные программы для ветеранов спецоперации, в частности для тех из них, кто хочет найти себя в мирной жизни в творчестве, образовании, преподавании.

https://ria.ru/20230817/svo-1890706359.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, сергей кириенко