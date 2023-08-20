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Ветераны СВО имеют право говорить о патриотизме, заявил Кириенко - РИА Новости, 20.08.2023
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20:40 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/veterany-1891159067.html
Ветераны СВО имеют право говорить о патриотизме, заявил Кириенко
Ветераны СВО имеют право говорить о патриотизме, заявил Кириенко - РИА Новости, 20.08.2023
Ветераны СВО имеют право говорить о патриотизме, заявил Кириенко
Вернувшиеся из зоны специальной военной операции имеют моральное право говорить о любви к Родине, о патриотизме, в том числе в качестве школьных преподавателей, РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T20:40
2023-08-20T20:40
россия
общество
сергей кириенко
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БУХТА КАПСЕЛЬ (Судак, Крым), 20 авг - РИА Новости. Вернувшиеся из зоны специальной военной операции имеют моральное право говорить о любви к Родине, о патриотизме, в том числе в качестве школьных преподавателей, заявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. "Очень здорово, что очень многие ветераны спецоперации, возвращаясь по ранению, идут преподавать в школы. У них есть моральное право, особое право говорить о том, что такое настоящая любовь к своей стране и что такое настоящий патриотизм", – сказал Кириенко журналистам на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму. Он добавил, что уже с осени в Академии творческих индустрий "Меганом" в Крыму начинаются образовательные программы для ветеранов спецоперации, в частности для тех из них, кто хочет найти себя в мирной жизни в творчестве, образовании, преподавании.
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россия, общество, сергей кириенко
Россия, Общество, Сергей Кириенко
Ветераны СВО имеют право говорить о патриотизме, заявил Кириенко

Кириенко: у ветеранов СВО есть моральное право говорить о любви к стране

© Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© Валерий Мельников
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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БУХТА КАПСЕЛЬ (Судак, Крым), 20 авг - РИА Новости. Вернувшиеся из зоны специальной военной операции имеют моральное право говорить о любви к Родине, о патриотизме, в том числе в качестве школьных преподавателей, заявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.
"Очень здорово, что очень многие ветераны спецоперации, возвращаясь по ранению, идут преподавать в школы. У них есть моральное право, особое право говорить о том, что такое настоящая любовь к своей стране и что такое настоящий патриотизм", – сказал Кириенко журналистам на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.
Он добавил, что уже с осени в Академии творческих индустрий "Меганом" в Крыму начинаются образовательные программы для ветеранов спецоперации, в частности для тех из них, кто хочет найти себя в мирной жизни в творчестве, образовании, преподавании.
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