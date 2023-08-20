https://ria.ru/20230820/ukraina-1891123579.html

СМИ: пилившие болгаркой ракету украинские эксперты погибли под Киевом

СМИ: пилившие болгаркой ракету украинские эксперты погибли под Киевом - РИА Новости, 20.08.2023

СМИ: пилившие болгаркой ракету украинские эксперты погибли под Киевом

Четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области погибли в результате детонации боевой части ракеты типа воздух-воздух Р-27 РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T14:58

2023-08-20T14:58

2023-08-20T15:12

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области погибли в результате детонации боевой части ракеты типа воздух-воздух Р-27 и пожара на складе, сообщает украинское издание "Страна". В субботу министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что пожар произошел на складе экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области, есть пострадавшие среди сотрудников. "В результате вчерашней детонации боеприпасов на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве погибли четыре эксперта. Произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа воздух-воздух Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра", - приводит издание слова источников в правоохранительных органах. По словам источника, эксперты пилили болгаркой боевую часть ракеты, нанесли по ней удары молотом, в результате она сдетонировала. Он также добавил, что после тушения пожара работы по ликвидации последствий взрыва были приостановлены, поскольку нагрелись другие боеприпасы, манипуляции с которыми могут привести к детонации.

https://ria.ru/20230819/chernigov-1891012675.html

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Ольга Фомченкова

в мире, киевская область, украина, киев