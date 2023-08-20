https://ria.ru/20230820/ukraina-1891123579.html
СМИ: пилившие болгаркой ракету украинские эксперты погибли под Киевом
СМИ: пилившие болгаркой ракету украинские эксперты погибли под Киевом - РИА Новости, 20.08.2023
СМИ: пилившие болгаркой ракету украинские эксперты погибли под Киевом
Четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области погибли в результате детонации боевой части ракеты типа воздух-воздух Р-27 РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:58
2023-08-20T14:58
2023-08-20T15:12
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Четыре сотрудника экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области погибли в результате детонации боевой части ракеты типа воздух-воздух Р-27 и пожара на складе, сообщает украинское издание "Страна". В субботу министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что пожар произошел на складе экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области, есть пострадавшие среди сотрудников. "В результате вчерашней детонации боеприпасов на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве погибли четыре эксперта. Произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа воздух-воздух Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра", - приводит издание слова источников в правоохранительных органах. По словам источника, эксперты пилили болгаркой боевую часть ракеты, нанесли по ней удары молотом, в результате она сдетонировала. Он также добавил, что после тушения пожара работы по ликвидации последствий взрыва были приостановлены, поскольку нагрелись другие боеприпасы, манипуляции с которыми могут привести к детонации.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Киевская область, Украина, Киев
СМИ: пилившие болгаркой ракету украинские эксперты погибли под Киевом
"Страна": под Киевом четыре эксперта МВД пилили болгаркой ракету и взорвались