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МВД Украины раскрыло детали взрыва под Киевом - РИА Новости, 19.08.2023
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13:28 19.08.2023 (обновлено: 15:17 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/ukraina-1891003489.html
МВД Украины раскрыло детали взрыва под Киевом
МВД Украины раскрыло детали взрыва под Киевом - РИА Новости, 19.08.2023
МВД Украины раскрыло детали взрыва под Киевом
В Киевской области загорелся склад экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД, есть пострадавшие среди сотрудников. Об этом заявил министр внутренних дел... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T13:28
2023-08-19T15:17
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Киевской области загорелся склад экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД, есть пострадавшие среди сотрудников. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.Ранее в субботу украинские СМИ сообщили о взрыве под Киевом. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пожар произошел в районе кольцевой дороги в промзоне в результате неустановленных взрывов."На территории государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар. Информация о причинах уточняется...", - сообщил Клименко, добавив, что "есть пострадавшие работники экспертной службы".По его словам, пожар локализован. Позже Клименко уточнил, что, по предварительным данным, на месте проводилась экспертиза взрывоопасных предметов, когда произошел взрыв.
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в мире, киев, киевская область, украина
В мире, Киев, Киевская область, Украина
МВД Украины раскрыло детали взрыва под Киевом

МВД Украины заявило о пожаре на складе криминалистического центра под Киевом

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Киевской области загорелся склад экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД, есть пострадавшие среди сотрудников. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.
Ранее в субботу украинские СМИ сообщили о взрыве под Киевом. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пожар произошел в районе кольцевой дороги в промзоне в результате неустановленных взрывов.
«
"На территории государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар. Информация о причинах уточняется...", - сообщил Клименко, добавив, что "есть пострадавшие работники экспертной службы".
По его словам, пожар локализован. Позже Клименко уточнил, что, по предварительным данным, на месте проводилась экспертиза взрывоопасных предметов, когда произошел взрыв.
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