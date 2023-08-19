https://ria.ru/20230819/ukraina-1891003489.html

МВД Украины раскрыло детали взрыва под Киевом

МВД Украины раскрыло детали взрыва под Киевом - РИА Новости, 19.08.2023

МВД Украины раскрыло детали взрыва под Киевом

В Киевской области загорелся склад экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД, есть пострадавшие среди сотрудников. Об этом заявил министр внутренних дел... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T13:28

2023-08-19T13:28

2023-08-19T15:17

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Киевской области загорелся склад экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД, есть пострадавшие среди сотрудников. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.Ранее в субботу украинские СМИ сообщили о взрыве под Киевом. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пожар произошел в районе кольцевой дороги в промзоне в результате неустановленных взрывов."На территории государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар. Информация о причинах уточняется...", - сообщил Клименко, добавив, что "есть пострадавшие работники экспертной службы".По его словам, пожар локализован. Позже Клименко уточнил, что, по предварительным данным, на месте проводилась экспертиза взрывоопасных предметов, когда произошел взрыв.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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