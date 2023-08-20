https://ria.ru/20230820/sdelka-1891171616.html
Рамафоса заявил об участии ЮАР в переговорах по зерновой сделке
Рамафоса заявил об участии ЮАР в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 20.08.2023
Рамафоса заявил об участии ЮАР в переговорах по зерновой сделке
ЮАР продолжает участвовать в переговорах о возобновлении зерновой сделки для экспорта зерна из Украины, заявил в воскресенье в преддверии саммита БРИКС... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T22:58
2023-08-20T22:58
2023-08-20T22:58
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сирил рамафоса
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ДОХА, 20 авг - РИА Новости. ЮАР продолжает участвовать в переговорах о возобновлении зерновой сделки для экспорта зерна из Украины, заявил в воскресенье в преддверии саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Мы продолжаем участвовать в переговорах об открытии Черного моря для облегчения экспорта зерна. Мы твердо верим, что диалог, посредничество и дипломатия являются единственным реальным путем к прекращению нынешнего конфликта и достижению прочного мира", - отметил Рамафоса. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230818/zerno-1890744950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юар, украина, сирил рамафоса, владимир путин, брикс, оон, экономика
Россия, ЮАР, Украина, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, БРИКС, ООН, Экономика
Рамафоса заявил об участии ЮАР в переговорах по зерновой сделке
Лидер ЮАР Рамафоса: республика участвует в переговорах по зерновой сделке