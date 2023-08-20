https://ria.ru/20230820/sdelka-1891171616.html

Рамафоса заявил об участии ЮАР в переговорах по зерновой сделке

Рамафоса заявил об участии ЮАР в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 20.08.2023

Рамафоса заявил об участии ЮАР в переговорах по зерновой сделке

ЮАР продолжает участвовать в переговорах о возобновлении зерновой сделки для экспорта зерна из Украины, заявил в воскресенье в преддверии саммита БРИКС... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T22:58

2023-08-20T22:58

2023-08-20T22:58

россия

юар

украина

сирил рамафоса

владимир путин

брикс

оон

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867815646_408:118:2608:1355_1920x0_80_0_0_811be3e1455060ab2b5e68439c77c398.jpg

ДОХА, 20 авг - РИА Новости. ЮАР продолжает участвовать в переговорах о возобновлении зерновой сделки для экспорта зерна из Украины, заявил в воскресенье в преддверии саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Мы продолжаем участвовать в переговорах об открытии Черного моря для облегчения экспорта зерна. Мы твердо верим, что диалог, посредничество и дипломатия являются единственным реальным путем к прекращению нынешнего конфликта и достижению прочного мира", - отметил Рамафоса. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230818/zerno-1890744950.html

россия

юар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, юар, украина, сирил рамафоса, владимир путин, брикс, оон, экономика