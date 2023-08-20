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Переговоры России и Украины по зерну могут пройти в Стамбуле, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2023
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10:37 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/peregovory-1891096647.html
Переговоры России и Украины по зерну могут пройти в Стамбуле, пишут СМИ
Переговоры России и Украины по зерну могут пройти в Стамбуле, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2023
Переговоры России и Украины по зерну могут пройти в Стамбуле, пишут СМИ
Турция и ООН разрабатывают проектные предложения для возобновления зерновой сделки, технические переговоры между Москвой и Киевом могут быть проведены в... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T10:37
2023-08-20T10:37
турция
россия
украина
в мире
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АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Турция и ООН разрабатывают проектные предложения для возобновления зерновой сделки, технические переговоры между Москвой и Киевом могут быть проведены в Стамбуле, пишет газета Sabah со ссылкой на источники. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. "Чтобы не спровоцировать глобальные проблемы, особенно миграционные перемещения и нестабильность, которые могут возникнуть в слаборазвитых странах, Турция совместно с ООН разрабатывает проектные предложения по введению (зернового) коридора в действие. Утверждается, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активизации коридора могут быть проведены в Стамбуле", - пишет издание. Газета полагает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - единственный, кто может решить эту проблему с помощью "дипломатии лидеров". В этой связи, отмечает издание, его встреча с Путиным, "которая состоится в конце этого месяца, имеет глобальное значение". Турецкий телеканал A Haber ранее сообщал, что лидеры Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа - начале сентября, при этом не исключен и визит Эрдогана в Россию. Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале августа сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос "зерновой сделки".
https://ria.ru/20230812/sdelka-1889721629.html
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турция, россия, украина, в мире
Турция, Россия, Украина, В мире
Переговоры России и Украины по зерну могут пройти в Стамбуле, пишут СМИ

Sabah: переговоры России и Украины по зерновому коридору могут пройти в Стамбуле

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Турция и ООН разрабатывают проектные предложения для возобновления зерновой сделки, технические переговоры между Москвой и Киевом могут быть проведены в Стамбуле, пишет газета Sabah со ссылкой на источники.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Выгрузка зерна в хранилище - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Министр обороны Турции: Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку
12 августа, 16:34
"Чтобы не спровоцировать глобальные проблемы, особенно миграционные перемещения и нестабильность, которые могут возникнуть в слаборазвитых странах, Турция совместно с ООН разрабатывает проектные предложения по введению (зернового) коридора в действие. Утверждается, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активизации коридора могут быть проведены в Стамбуле", - пишет издание.
Газета полагает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - единственный, кто может решить эту проблему с помощью "дипломатии лидеров". В этой связи, отмечает издание, его встреча с Путиным, "которая состоится в конце этого месяца, имеет глобальное значение".
Турецкий телеканал A Haber ранее сообщал, что лидеры Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа - начале сентября, при этом не исключен и визит Эрдогана в Россию. Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале августа сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос "зерновой сделки".
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Киев использовал зерновую сделку как прикрытие, заявил Шойгу
15 августа, 10:49
 
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