https://ria.ru/20230820/pavodok-1891095728.html
Из подтопленных паводком сел в Приамурье ушла вода
Из подтопленных паводком сел в Приамурье ушла вода - РИА Новости, 20.08.2023
Из подтопленных паводком сел в Приамурье ушла вода
Три села Белогорского муниципального округа Приамурья, подтопленные предыдущей ночью, освободились от воды. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T10:22
2023-08-20T10:22
2023-08-20T13:04
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
возжаевка
заречный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891095588_0:0:2470:1390_1920x0_80_0_0_e3101d4958c2cc4f41b20929f53715ed.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг — РИА Новости. Три села Белогорского муниципального округа Приамурья, подтопленные предыдущей ночью, освободились от воды. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. "За минувшие сутки вода ушла с внутрипоселковых дорог и из подтопленных жилых домов, приусадебных участков сел Заречное, Амурское, Возжаевка", — говорится в публикации.Сильный ливень обрушился на Белогорский муниципальный округ в ночь на 19 августа. В Амурском, Заречном и Возжаевке паводок подтопил 25 частных домов и 26 участков. Утром в пострадавшие села отправилась аэромобильная группировка МЧС со спецтехникой. На месте работали спасатели из Белогорска и пожарные из Возжаевки. Сейчас специалисты оценивают ущерб, работают комиссии администрации муниципальных образований, ведутся аварийно-восстановительные работы. Аэромобильная группировка приамурского главка МЧС возвращается в пункт постоянной дислокации.
https://ria.ru/20230812/damba-1889734973.html
амурская область
возжаевка
заречный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891095588_609:0:2470:1396_1920x0_80_0_0_308befd88fc8cfaef99972895a3c00b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, возжаевка, заречный
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Амурская область, Возжаевка, Заречный
Из подтопленных паводком сел в Приамурье ушла вода
Из подтопленных дождевым паводком трех сел в Приамурье ушла вода