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Из подтопленных паводком сел в Приамурье ушла вода - РИА Новости, 20.08.2023
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10:22 20.08.2023 (обновлено: 13:04 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/pavodok-1891095728.html
Из подтопленных паводком сел в Приамурье ушла вода
Из подтопленных паводком сел в Приамурье ушла вода - РИА Новости, 20.08.2023
Из подтопленных паводком сел в Приамурье ушла вода
Три села Белогорского муниципального округа Приамурья, подтопленные предыдущей ночью, освободились от воды. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T10:22
2023-08-20T13:04
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
возжаевка
заречный
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг — РИА Новости. Три села Белогорского муниципального округа Приамурья, подтопленные предыдущей ночью, освободились от воды. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. &quot;За минувшие сутки вода ушла с внутрипоселковых дорог и из подтопленных жилых домов, приусадебных участков сел Заречное, Амурское, Возжаевка&quot;, — говорится в публикации.Сильный ливень обрушился на Белогорский муниципальный округ в ночь на 19 августа. В Амурском, Заречном и Возжаевке паводок подтопил 25 частных домов и 26 участков. Утром в пострадавшие села отправилась аэромобильная группировка МЧС со спецтехникой. На месте работали спасатели из Белогорска и пожарные из Возжаевки. Сейчас специалисты оценивают ущерб, работают комиссии администрации муниципальных образований, ведутся аварийно-восстановительные работы. Аэромобильная группировка приамурского главка МЧС возвращается в пункт постоянной дислокации.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, возжаевка, заречный
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Амурская область, Возжаевка, Заречный
Из подтопленных паводком сел в Приамурье ушла вода

Из подтопленных дождевым паводком трех сел в Приамурье ушла вода

© Фото : МЧС Амурской области/TelegramСпасатели проводят подворовый обход в Белогорском муниципальном округе в Приамурье
Спасатели проводят подворовый обход в Белогорском муниципальном округе в Приамурье - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : МЧС Амурской области/Telegram
Спасатели проводят подворовый обход в Белогорском муниципальном округе в Приамурье
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг — РИА Новости. Три села Белогорского муниципального округа Приамурья, подтопленные предыдущей ночью, освободились от воды. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.
«

"За минувшие сутки вода ушла с внутрипоселковых дорог и из подтопленных жилых домов, приусадебных участков сел Заречное, Амурское, Возжаевка", — говорится в публикации.

Сильный ливень обрушился на Белогорский муниципальный округ в ночь на 19 августа. В Амурском, Заречном и Возжаевке паводок подтопил 25 частных домов и 26 участков. Утром в пострадавшие села отправилась аэромобильная группировка МЧС со спецтехникой. На месте работали спасатели из Белогорска и пожарные из Возжаевки.
Сейчас специалисты оценивают ущерб, работают комиссии администрации муниципальных образований, ведутся аварийно-восстановительные работы.
Аэромобильная группировка приамурского главка МЧС возвращается в пункт постоянной дислокации.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьВозжаевкаЗаречный
 
 
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