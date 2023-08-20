https://ria.ru/20230820/pavodok-1891095728.html

Из подтопленных паводком сел в Приамурье ушла вода

Из подтопленных паводком сел в Приамурье ушла вода - РИА Новости, 20.08.2023

Из подтопленных паводком сел в Приамурье ушла вода

Три села Белогорского муниципального округа Приамурья, подтопленные предыдущей ночью, освободились от воды. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T10:22

2023-08-20T10:22

2023-08-20T13:04

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

возжаевка

заречный

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг — РИА Новости. Три села Белогорского муниципального округа Приамурья, подтопленные предыдущей ночью, освободились от воды. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. "За минувшие сутки вода ушла с внутрипоселковых дорог и из подтопленных жилых домов, приусадебных участков сел Заречное, Амурское, Возжаевка", — говорится в публикации.Сильный ливень обрушился на Белогорский муниципальный округ в ночь на 19 августа. В Амурском, Заречном и Возжаевке паводок подтопил 25 частных домов и 26 участков. Утром в пострадавшие села отправилась аэромобильная группировка МЧС со спецтехникой. На месте работали спасатели из Белогорска и пожарные из Возжаевки. Сейчас специалисты оценивают ущерб, работают комиссии администрации муниципальных образований, ведутся аварийно-восстановительные работы. Аэромобильная группировка приамурского главка МЧС возвращается в пункт постоянной дислокации.

https://ria.ru/20230812/damba-1889734973.html

амурская область

возжаевка

заречный

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, возжаевка, заречный