https://ria.ru/20230820/operatsii-1891090889.html

На форуме "Армия" представили технологию дополненной реальности в хирургии

На форуме "Армия" представили технологию дополненной реальности в хирургии - РИА Новости, 20.08.2023

На форуме "Армия" представили технологию дополненной реальности в хирургии

Военные врачи представили на форуме "Армия-2023" технологию дополненной реальности при удалении инородных тел, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T09:25

2023-08-20T09:25

2023-08-20T09:25

безопасность

форум "армия — 2023"

кубинка

россия

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КУБИНКА, 20 авг - РИА Новости. Военные врачи представили на форуме "Армия-2023" технологию дополненной реальности при удалении инородных тел, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова научились применять технологию дополненной реальности при удалении инородных тел в клинике кафедры военно-морской хирургии. На сегодняшний день по новой технологии уже прооперирован успешно ряд пациентов", - сказали в ведомстве. Отмечается, что в основу технологии положена совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, ООО "Меджитал", медиков 1-го Санкт-Петербургского медуниверситета и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова - "навигационная система с применением дополненной реальности для хирургии". Пациенту выполняется компьютерная томография, по ее данным строится 3D модель, с помощью специального программного обеспечения обеспечивается привязка этой модели к пациенту с высокой точностью. Хирурги наблюдают операционное поле с привязанной 3D моделью, и видят скрытые в глубине тканей анатомические структуры и инородные тела. Это позволяет обеспечить минимально достижимую хирургическую травму и максимальную точность вмешательства. Дополнительным преимуществом является сокращение длительности операции и кровопотери. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230819/magnit-1891005929.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, форум "армия — 2023", кубинка, россия