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На форуме "Армия" представили технологию дополненной реальности в хирургии - РИА Новости, 20.08.2023
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09:25 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/operatsii-1891090889.html
На форуме "Армия" представили технологию дополненной реальности в хирургии
На форуме "Армия" представили технологию дополненной реальности в хирургии - РИА Новости, 20.08.2023
На форуме "Армия" представили технологию дополненной реальности в хирургии
Военные врачи представили на форуме "Армия-2023" технологию дополненной реальности при удалении инородных тел, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T09:25
2023-08-20T09:25
безопасность
форум "армия — 2023"
кубинка
россия
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КУБИНКА, 20 авг - РИА Новости. Военные врачи представили на форуме "Армия-2023" технологию дополненной реальности при удалении инородных тел, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова научились применять технологию дополненной реальности при удалении инородных тел в клинике кафедры военно-морской хирургии. На сегодняшний день по новой технологии уже прооперирован успешно ряд пациентов", - сказали в ведомстве. Отмечается, что в основу технологии положена совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, ООО "Меджитал", медиков 1-го Санкт-Петербургского медуниверситета и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова - "навигационная система с применением дополненной реальности для хирургии". Пациенту выполняется компьютерная томография, по ее данным строится 3D модель, с помощью специального программного обеспечения обеспечивается привязка этой модели к пациенту с высокой точностью. Хирурги наблюдают операционное поле с привязанной 3D моделью, и видят скрытые в глубине тканей анатомические структуры и инородные тела. Это позволяет обеспечить минимально достижимую хирургическую травму и максимальную точность вмешательства. Дополнительным преимуществом является сокращение длительности операции и кровопотери. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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безопасность, форум "армия — 2023", кубинка, россия
Безопасность, Форум "Армия — 2023", Кубинка, Россия
На форуме "Армия" представили технологию дополненной реальности в хирургии

На "Армии" показали технологию дополненной реальности при удалении инородных тел

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023". Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА, 20 авг - РИА Новости. Военные врачи представили на форуме "Армия-2023" технологию дополненной реальности при удалении инородных тел, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова научились применять технологию дополненной реальности при удалении инородных тел в клинике кафедры военно-морской хирургии. На сегодняшний день по новой технологии уже прооперирован успешно ряд пациентов", - сказали в ведомстве.
Демонстрация извлечения осколков с помощью магнита на стенде института нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко на выставке в рамках форума Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
На форуме "Армия" показали магнит для извлечения осколков из мозга
Вчера, 13:41
Отмечается, что в основу технологии положена совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, ООО "Меджитал", медиков 1-го Санкт-Петербургского медуниверситета и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова - "навигационная система с применением дополненной реальности для хирургии". Пациенту выполняется компьютерная томография, по ее данным строится 3D модель, с помощью специального программного обеспечения обеспечивается привязка этой модели к пациенту с высокой точностью.
Хирурги наблюдают операционное поле с привязанной 3D моделью, и видят скрытые в глубине тканей анатомические структуры и инородные тела. Это позволяет обеспечить минимально достижимую хирургическую травму и максимальную точность вмешательства. Дополнительным преимуществом является сокращение длительности операции и кровопотери.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Международный военно-технический форум "Армия-2023"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

Посетители на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

Посетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

Певец Олег Газманов на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

Переносные зенитные ракетные комплексы на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

Стенд компании Камаз на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

Посетители у стенда Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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9 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

Иранский беспилотник Шахин на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Впервые он прошел в июне 2015 года.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

Военный оркестр на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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12 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

Беспилотный бронеавтомобиль Зубило на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 13

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 13

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 13

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 13

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 13

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
БезопасностьФорум "Армия — 2023"КубинкаРоссия
 
 
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