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Генсек ООН станет гостем саммита БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 20.08.2023
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23:08 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/oon-1891172453.html
Генсек ООН станет гостем саммита БРИКС в ЮАР
Генсек ООН станет гостем саммита БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 20.08.2023
Генсек ООН станет гостем саммита БРИКС в ЮАР
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш станет гостем саммита БРИКС, который пройдёт в ЮАР 22-24 августа, сообщил в воскресенье в преддверии саммита... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T23:08
2023-08-20T23:08
в мире
юар
россия
китай
сирил рамафоса
антониу гуттереш
брикс
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ДОХА, 20 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш станет гостем саммита БРИКС, который пройдёт в ЮАР 22-24 августа, сообщил в воскресенье в преддверии саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса в своём обращении к нации. "Мы рады, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш примет участие в саммите БРИКС по нашему приглашению", - сказал Рамафоса. Он подчеркнул, что "в разгар серьезных проблем, стоящих перед человечеством, ЮАР полна решимости способствовать тому, чтобы реформированная Организация Объединенных Наций стала центром глобальных дел". По его мнению, эта главная организация "нуждается в подлинной реформе, чтобы сделать ее более демократичной, представительной и эффективной". Как отметил президент ЮАР, "Совет безопасности ООН должен быть преобразован в более инклюзивный и более эффективный орган, способный обеспечивать мир и безопасность". Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последние время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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в мире, юар, россия, китай, сирил рамафоса, антониу гуттереш, брикс, оон, сергей лавров
В мире, ЮАР, Россия, Китай, Сирил Рамафоса, Антониу Гуттереш, БРИКС, ООН, Сергей Лавров
Генсек ООН станет гостем саммита БРИКС в ЮАР

Президент ЮАР: генсек ООН станет гостем саммита БРИКС

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Символика БРИКС. Архивное фото
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ДОХА, 20 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш станет гостем саммита БРИКС, который пройдёт в ЮАР 22-24 августа, сообщил в воскресенье в преддверии саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса в своём обращении к нации.
"Мы рады, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш примет участие в саммите БРИКС по нашему приглашению", - сказал Рамафоса.
Он подчеркнул, что "в разгар серьезных проблем, стоящих перед человечеством, ЮАР полна решимости способствовать тому, чтобы реформированная Организация Объединенных Наций стала центром глобальных дел".
По его мнению, эта главная организация "нуждается в подлинной реформе, чтобы сделать ее более демократичной, представительной и эффективной".
Как отметил президент ЮАР, "Совет безопасности ООН должен быть преобразован в более инклюзивный и более эффективный орган, способный обеспечивать мир и безопасность".
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последние время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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В миреЮАРРоссияКитайСирил РамафосаАнтониу ГуттерешБРИКСООНСергей Лавров
 
 
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