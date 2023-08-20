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Под Воронежем обнаружили очаг сибирской язвы

Под Воронежем обнаружили очаг сибирской язвы - РИА Новости, 20.08.2023

Под Воронежем обнаружили очаг сибирской язвы

Режим чрезвычайной ситуации введен в Панинском районе Воронежской области из-за очага сибирской язвы, сообщает райадминистрация. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T23:16

2023-08-20T23:16

2023-08-20T23:16

происшествия

воронежская область

здоровье - общество

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ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Панинском районе Воронежской области из-за очага сибирской язвы, сообщает райадминистрация. "В связи с выявлением очага сибирской язвы на территории Панинского муниципального района, указом губернатора Воронежской области от 20.08.2023 и распоряжением администрации Панинского муниципального района от 20.08.2023 введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать на территории района до 16 ноября 2023 года включительно. В связи с ситуацией ограничено посещение территории посторонними лицами, запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных против сибирской язвы животных и вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, охота на диких животных. "В настоящее время областными структурами совместно с администрацией проведены мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекционного заболевания, установлены границы очага", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230705/yazva-1882313040.html

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происшествия, воронежская область, здоровье - общество