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Под Воронежем обнаружили очаг сибирской язвы - РИА Новости, 20.08.2023
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23:16 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/ochag-1891173196.html
Под Воронежем обнаружили очаг сибирской язвы
Под Воронежем обнаружили очаг сибирской язвы - РИА Новости, 20.08.2023
Под Воронежем обнаружили очаг сибирской язвы
Режим чрезвычайной ситуации введен в Панинском районе Воронежской области из-за очага сибирской язвы, сообщает райадминистрация. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T23:16
2023-08-20T23:16
происшествия
воронежская область
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Панинском районе Воронежской области из-за очага сибирской язвы, сообщает райадминистрация. "В связи с выявлением очага сибирской язвы на территории Панинского муниципального района, указом губернатора Воронежской области от 20.08.2023 и распоряжением администрации Панинского муниципального района от 20.08.2023 введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать на территории района до 16 ноября 2023 года включительно. В связи с ситуацией ограничено посещение территории посторонними лицами, запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных против сибирской язвы животных и вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, охота на диких животных. "В настоящее время областными структурами совместно с администрацией проведены мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекционного заболевания, установлены границы очага", - говорится в сообщении.
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происшествия, воронежская область, здоровье - общество
Происшествия, Воронежская область, Здоровье - Общество
Под Воронежем обнаружили очаг сибирской язвы

В Панинском районе Воронежа обнаружили очаг сибирской язвы

© iStock.com / solarsevenОбщий анализ крови
Общий анализ крови - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© iStock.com / solarseven
Общий анализ крови. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Панинском районе Воронежской области из-за очага сибирской язвы, сообщает райадминистрация.
"В связи с выявлением очага сибирской язвы на территории Панинского муниципального района, указом губернатора Воронежской области от 20.08.2023 и распоряжением администрации Панинского муниципального района от 20.08.2023 введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Режим чрезвычайной ситуации будет действовать на территории района до 16 ноября 2023 года включительно. В связи с ситуацией ограничено посещение территории посторонними лицами, запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных против сибирской язвы животных и вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, охота на диких животных.
"В настоящее время областными структурами совместно с администрацией проведены мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекционного заболевания, установлены границы очага", - говорится в сообщении.
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