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Ученый заявил о проблемах с "Луной-25" до попытки перейти на орбиту - РИА Новости, 20.08.2023
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13:58 20.08.2023 (обновлено: 14:12 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/luna-1891116639.html
Ученый заявил о проблемах с "Луной-25" до попытки перейти на орбиту
Ученый заявил о проблемах с "Луной-25" до попытки перейти на орбиту - РИА Новости, 20.08.2023
Ученый заявил о проблемах с "Луной-25" до попытки перейти на орбиту
"Тревожащие признаки" у станции "Луна-25" заметили ещё до попытки перехода на предпосадочную орбиту, но решение отложить маневр не было принято, рассказал РИА... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T13:58
2023-08-20T14:12
российская академия наук
луна-25
луна
южный полюс
роскосмос
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Тревожащие признаки" у станции "Луна-25" заметили ещё до попытки перехода на предпосадочную орбиту, но решение отложить маневр не было принято, рассказал РИА Новости ученый, ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт."Были проблемы, они были не то, чтобы существенные, но признаки были, так скажем, тревожащие, но все надеялись, что с этим как-то удастся разобраться... Проблемы были, аккуратно скажу, есть расчётные вещи, а есть не по номиналу... Если у нас отклонение оказывается несколько выше, чем мы ожидали, это тревожащий факт, но, по-видимому, он недостаточно тревожил, чтобы перейти к радикальному решению", - сказал Эйсмонт.Ученый считает, что при возникшей проблеме следовало подождать и отложить переход на предпосадочную орбиту. По его словам, в этом не было бы "ничего страшного"."Печально, что время было и, по-видимому, решение, как дальше действовать, было принято не наилучшее", - добавил ученый.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. 16 августа аппарат вышел на окололунную орбиту. 19 августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа. В субботу "Роскосмос" сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. В воскресенье госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
https://ria.ru/20230820/luna-1891112522.html
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российская академия наук, луна-25, луна, южный полюс, роскосмос
Российская академия наук, Луна-25, Луна, Южный полюс, Роскосмос
Ученый заявил о проблемах с "Луной-25" до попытки перейти на орбиту

Ученый Эйсмонт: проблемы с "Луной-25" начались до попытки перейти на орбиту

© Фото : РоскосмосФото станции "Луна-25"
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : Роскосмос
Фото станции "Луна-25"
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Тревожащие признаки" у станции "Луна-25" заметили ещё до попытки перехода на предпосадочную орбиту, но решение отложить маневр не было принято, рассказал РИА Новости ученый, ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
"Были проблемы, они были не то, чтобы существенные, но признаки были, так скажем, тревожащие, но все надеялись, что с этим как-то удастся разобраться... Проблемы были, аккуратно скажу, есть расчётные вещи, а есть не по номиналу... Если у нас отклонение оказывается несколько выше, чем мы ожидали, это тревожащий факт, но, по-видимому, он недостаточно тревожил, чтобы перейти к радикальному решению", - сказал Эйсмонт.
Ученый считает, что при возникшей проблеме следовало подождать и отложить переход на предпосадочную орбиту. По его словам, в этом не было бы "ничего страшного".
"Печально, что время было и, по-видимому, решение, как дальше действовать, было принято не наилучшее", - добавил ученый.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. 16 августа аппарат вышел на окололунную орбиту. 19 августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа. В субботу "Роскосмос" сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. В воскресенье госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
Ракета с автоматической станцией Луна-25 на стартовой площадке - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
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Российская академия наукЛуна-25ЛунаЮжный полюсРоскосмос
 
 
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