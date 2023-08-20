https://ria.ru/20230820/luna-1891112522.html

В Госдуме прокомментировали ситуацию со станцией "Луна-25"

В Госдуме прокомментировали ситуацию со станцией "Луна-25" - РИА Новости, 20.08.2023

В Госдуме прокомментировали ситуацию со станцией "Луна-25"

Роскосмосу нужно провести анализ всех обстоятельств происшествия со станцией "Луна-25" и учесть их в работе над "Луной-26", заявил депутат Госдумы Антон... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T13:26

2023-08-20T13:26

2023-08-20T13:26

космос - риа наука

космос

роскосмос

антон горелкин

луна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888779716_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_20b4f5f97071f350a256531a42ef188f.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Роскосмосу нужно провести анализ всех обстоятельств происшествия со станцией "Луна-25" и учесть их в работе над "Луной-26", заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале. По предварительным расчетам, станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратила свое существование, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса". "По поводу "Луны-25" уместно будет вспомнить мудрый афоризм "Не ошибается тот, кто ничего не делает". Кстати, у него есть продолжение: "Не бойтесь ошибаться — бойтесь повторять ошибки". Роскосмосу нужно провести глубокий анализ всех обстоятельств происшествия и учесть их в работе над "Луной-26"", - написал он.

https://ria.ru/20230811/stantsii-1889406092.html

космос

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, космос, роскосмос, антон горелкин, луна