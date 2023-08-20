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В Госдуме прокомментировали ситуацию со станцией "Луна-25" - РИА Новости, 20.08.2023
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13:26 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/luna-1891112522.html
В Госдуме прокомментировали ситуацию со станцией "Луна-25"
В Госдуме прокомментировали ситуацию со станцией "Луна-25" - РИА Новости, 20.08.2023
В Госдуме прокомментировали ситуацию со станцией "Луна-25"
Роскосмосу нужно провести анализ всех обстоятельств происшествия со станцией "Луна-25" и учесть их в работе над "Луной-26", заявил депутат Госдумы Антон... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T13:26
2023-08-20T13:26
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антон горелкин
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Роскосмосу нужно провести анализ всех обстоятельств происшествия со станцией "Луна-25" и учесть их в работе над "Луной-26", заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале. По предварительным расчетам, станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратила свое существование, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса". "По поводу "Луны-25" уместно будет вспомнить мудрый афоризм "Не ошибается тот, кто ничего не делает". Кстати, у него есть продолжение: "Не бойтесь ошибаться — бойтесь повторять ошибки". Роскосмосу нужно провести глубокий анализ всех обстоятельств происшествия и учесть их в работе над "Луной-26"", - написал он.
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Космос - РИА Наука, Космос, Роскосмос, Антон Горелкин, Луна
В Госдуме прокомментировали ситуацию со станцией "Луна-25"

Горелкин призвал учесть ошибки с "Луной-25" в работе над следующей станцией

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкРакета с автоматической станцией "Луна-25" на стартовой площадке
Ракета с автоматической станцией Луна-25 на стартовой площадке - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Ракета с автоматической станцией "Луна-25" на стартовой площадке . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Роскосмосу нужно провести анализ всех обстоятельств происшествия со станцией "Луна-25" и учесть их в работе над "Луной-26", заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.
По предварительным расчетам, станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратила свое существование, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса".
«
"По поводу "Луны-25" уместно будет вспомнить мудрый афоризм "Не ошибается тот, кто ничего не делает". Кстати, у него есть продолжение: "Не бойтесь ошибаться — бойтесь повторять ошибки". Роскосмосу нужно провести глубокий анализ всех обстоятельств происшествия и учесть их в работе над "Луной-26"", - написал он.
Автоматическая станция Луна-25
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Космос - РИА НаукаКосмосРоскосмосАнтон ГорелкинЛуна
 
 
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