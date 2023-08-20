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В Госдуме прокомментировали ситуацию со станцией "Луна-25"
В Госдуме прокомментировали ситуацию со станцией "Луна-25" - РИА Новости, 20.08.2023
В Госдуме прокомментировали ситуацию со станцией "Луна-25"
Роскосмосу нужно провести анализ всех обстоятельств происшествия со станцией "Луна-25" и учесть их в работе над "Луной-26", заявил депутат Госдумы Антон... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T13:26
2023-08-20T13:26
2023-08-20T13:26
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антон горелкин
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Роскосмосу нужно провести анализ всех обстоятельств происшествия со станцией "Луна-25" и учесть их в работе над "Луной-26", заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале. По предварительным расчетам, станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратила свое существование, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса". "По поводу "Луны-25" уместно будет вспомнить мудрый афоризм "Не ошибается тот, кто ничего не делает". Кстати, у него есть продолжение: "Не бойтесь ошибаться — бойтесь повторять ошибки". Роскосмосу нужно провести глубокий анализ всех обстоятельств происшествия и учесть их в работе над "Луной-26"", - написал он.
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Космос - РИА Наука, Космос, Роскосмос, Антон Горелкин, Луна
В Госдуме прокомментировали ситуацию со станцией "Луна-25"
Горелкин призвал учесть ошибки с "Луной-25" в работе над следующей станцией