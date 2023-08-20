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На фестивале "Таврида.АРТ" представили идеи кинопроектов о СВО - РИА Новости, 20.08.2023
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Культура
 
15:44 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/kinoproekty-1891128468.html
На фестивале "Таврида.АРТ" представили идеи кинопроектов о СВО
На фестивале "Таврида.АРТ" представили идеи кинопроектов о СВО - РИА Новости, 20.08.2023
На фестивале "Таврида.АРТ" представили идеи кинопроектов о СВО
Публичная защита кинопроектов, посвященных событиям в зоне специальной военной операции прошла на юбилейном Фестивале молодого искусства "Таврида.АРТ",... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T15:44
2023-08-20T15:44
культура
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институт развития интернета
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БУХТА КАПСЕЛЬ (Судак, Крым), 20 авг - РИА Новости. Публичная защита кинопроектов, посвященных событиям в зоне специальной военной операции прошла на юбилейном Фестивале молодого искусства "Таврида.АРТ", председателем комиссии выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщили организаторы фестиваля. На фестивале кино и медиа состоялось представление кинопроектов (питчинг) участников арт-кластера "Таврида", часть из них была отобрана по итогам образовательной программы "#СВОЁКИНО" с 25 по 31 июля 2023 года в Академии. Команды участников работали над созданием и продвижением фильмов, посвященных событиям в зоне специальной военной операции. Всего на питчинге было представлено 22 проекта. Председателем выступил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Среди идей – короткометражные фильмы и полнометражные картины, сериалы, комедии и драмы, документальные, анимационные и образовательные проекты. Лучшие работы по итогам питчинга будут рассмотрены для дальнейшего участия в грантовых конкурсах и продвижения. Идеи фильмов и сериалов о специальной военной операции на Фестивале "Таврида.АРТ" презентовали представители компании ООО "Бабблгам Продакшн", заслуженный̆ артист РФ Андрей Мерзликин, доброволец специальной военной операции, директор OOO "Кинокомпания ФАРТ-ФИЛЬМ" Андрей Лагерев, шеф-редактор компании "Медиашоу продакшн" Анна Зайкина, генеральный директор компании "Всемирные русские студии" Юрий Сапронов и другие. Оценивали концепции кинолент и сериалов начальник управления РФ по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, исполнительный директор "Фонда кино" Фёдор Соснов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов, руководитель направления по взаимодействию с госорганами АО "Газпром Медиа-Холдинг" Анна Попова, генеральный продюсер BBG production Андрей Кретов, руководитель дирекции кинопоказа "Первого канала" Сергей Титинков, заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра OKKO Светлана Соснина и заместитель директора по контенту Wink Марина Ермолина. Более 3,5 тысячи молодых участников – деятелей культуры и искусства из 89 регионов России собрались на пятый юбилейный фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", который стартовал вечером в четверг в Крыму в бухте Капсель под Судаком. Фестиваль завершится 21 августа. В эти же дни на площадке Академии "Меганом" проходит фестиваль кино и медиа, его посетило более 2 тысяч человек, среди которых молодые творцы со всей России, а также гости и жители Крыма.
https://ria.ru/20230817/kino-1890469726.html
https://ria.ru/20230724/svo-1884804696.html
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президентский фонд культурных инициатив, институт развития интернета, фонд кино, сергей новиков, сергей кириенко, россия, судак, ксения разуваева
Культура, Президентский фонд культурных инициатив, Институт развития интернета, Фонд кино, Сергей Новиков, Сергей Кириенко, Россия, Судак, Ксения Разуваева
На фестивале "Таврида.АРТ" представили идеи кинопроектов о СВО

На фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму представили идеи кинопроектов о спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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БУХТА КАПСЕЛЬ (Судак, Крым), 20 авг - РИА Новости. Публичная защита кинопроектов, посвященных событиям в зоне специальной военной операции прошла на юбилейном Фестивале молодого искусства "Таврида.АРТ", председателем комиссии выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщили организаторы фестиваля.
На фестивале кино и медиа состоялось представление кинопроектов (питчинг) участников арт-кластера "Таврида", часть из них была отобрана по итогам образовательной программы "#СВОЁКИНО" с 25 по 31 июля 2023 года в Академии. Команды участников работали над созданием и продвижением фильмов, посвященных событиям в зоне специальной военной операции. Всего на питчинге было представлено 22 проекта. Председателем выступил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Кадр из фильма Свидетель
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Среди идей – короткометражные фильмы и полнометражные картины, сериалы, комедии и драмы, документальные, анимационные и образовательные проекты. Лучшие работы по итогам питчинга будут рассмотрены для дальнейшего участия в грантовых конкурсах и продвижения.
Идеи фильмов и сериалов о специальной военной операции на Фестивале "Таврида.АРТ" презентовали представители компании ООО "Бабблгам Продакшн", заслуженный̆ артист РФ Андрей Мерзликин, доброволец специальной военной операции, директор OOO "Кинокомпания ФАРТ-ФИЛЬМ" Андрей Лагерев, шеф-редактор компании "Медиашоу продакшн" Анна Зайкина, генеральный директор компании "Всемирные русские студии" Юрий Сапронов и другие.
Оценивали концепции кинолент и сериалов начальник управления РФ по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, исполнительный директор "Фонда кино" Фёдор Соснов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов, руководитель направления по взаимодействию с госорганами АО "Газпром Медиа-Холдинг" Анна Попова, генеральный продюсер BBG production Андрей Кретов, руководитель дирекции кинопоказа "Первого канала" Сергей Титинков, заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра OKKO Светлана Соснина и заместитель директора по контенту Wink Марина Ермолина.
Более 3,5 тысячи молодых участников – деятелей культуры и искусства из 89 регионов России собрались на пятый юбилейный фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", который стартовал вечером в четверг в Крыму в бухте Капсель под Судаком. Фестиваль завершится 21 августа. В эти же дни на площадке Академии "Меганом" проходит фестиваль кино и медиа, его посетило более 2 тысяч человек, среди которых молодые творцы со всей России, а также гости и жители Крыма.
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КультураПрезидентский фонд культурных инициативИнститут развития интернетаФонд киноСергей НовиковСергей КириенкоРоссияСудакКсения Разуваева
 
 
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