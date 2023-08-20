https://ria.ru/20230820/igry-1891159502.html

Депутат Госдумы не поддержал запрет видеоигр

Депутат Госдумы не поддержал запрет видеоигр - РИА Новости, 20.08.2023

Депутат Госдумы не поддержал запрет видеоигр

Депутат Госдумы Антон Горелкин написал в своем телеграм-канале, что не поддерживает государственный запрет видеоигр. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T20:47

2023-08-20T20:47

2023-08-20T20:47

россия

технологии

антон горелкин

валерий фадеев

госдума рф

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин написал в своем телеграм-канале, что не поддерживает государственный запрет видеоигр. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что популярным западным видеоиграм необходим юридический анализ и оценка, если в сценарий закладываются дурные идеи, то такие игры необходимо запретить, "ничего здесь нет дурного". "Идею о государственном запрете видеоигр не поддерживаю. Запреты не работают, вместо этого нужно разрабатывать прозрачную систему возрастного рейтинга игровой продукции", - написал он.

https://ria.ru/20230819/roskomnadzor-1891027104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, антон горелкин, валерий фадеев, госдума рф