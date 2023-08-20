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Депутат Госдумы не поддержал запрет видеоигр
Депутат Госдумы не поддержал запрет видеоигр - РИА Новости, 20.08.2023
Депутат Госдумы не поддержал запрет видеоигр
Депутат Госдумы Антон Горелкин написал в своем телеграм-канале, что не поддерживает государственный запрет видеоигр. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T20:47
2023-08-20T20:47
2023-08-20T20:47
россия
технологии
антон горелкин
валерий фадеев
госдума рф
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин написал в своем телеграм-канале, что не поддерживает государственный запрет видеоигр. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что популярным западным видеоиграм необходим юридический анализ и оценка, если в сценарий закладываются дурные идеи, то такие игры необходимо запретить, "ничего здесь нет дурного". "Идею о государственном запрете видеоигр не поддерживаю. Запреты не работают, вместо этого нужно разрабатывать прозрачную систему возрастного рейтинга игровой продукции", - написал он.
https://ria.ru/20230819/roskomnadzor-1891027104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, антон горелкин, валерий фадеев, госдума рф
Россия, Технологии, Антон Горелкин, Валерий Фадеев, Госдума РФ
Депутат Госдумы не поддержал запрет видеоигр
Депутат Госдумы Горелкин не поддержал государственный запрет видеоигр