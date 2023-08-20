https://ria.ru/20230820/ges-1891076754.html

Последствия разрушения Каховской ГЭС попали на видео

Последствия разрушения Каховской ГЭС попали на видео - РИА Новости, 20.08.2023

Последствия разрушения Каховской ГЭС попали на видео

РИА Новости публикует видео разрушенной украинскими войсками Каховской ГЭС на Днепре. Кадры получены с беспилотника. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T03:06

2023-08-20T03:06

2023-08-20T10:27

россия

херсонская область

новая каховка

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

общество

каховская гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877009683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00cac4f86152f0ab0250b7bb0cfc96c0.jpg

НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 20 авг — РИА Новости. РИА Новости публикует видео разрушенной украинскими войсками Каховской ГЭС на Днепре. Кадры получены с беспилотника.В ролике, снятом в конце этой недели со стороны левого берега реки, который контролируется Россией, видна разрушенная водосливная плотина. Здание машинного зала разломилось на две части, а одна из этих частей наполовину погрузилась в Днепр. Относительно сохранной осталась часть водосливной плотины, примыкающая к правому берегу реки, который пока контролируется ВСУ. Судя по кадрам, полностью разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом у правого берега.В минувшую пятницу бойцы группировки войск "Днепр", несущие службу в районе Каховской ГЭС, рассказали РИА Новости, что уничтожили украинский танк и передвижной минометный расчет, которые с правого берега обстреливали позиции Вооруженных сил России на противоположной стороне. В целом же, по их словам, ситуация в этом месте остается напряженной, но российские военные обнаруживают и последовательно уничтожают открывающую по ним огонь артиллерию 126-й бригады теробороны ВСУ.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев.По информации на 7 августа, в результате разрушения ГЭС погибли 57 человек. СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230807/ges-1888556077.html

россия

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , новая каховка, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, общество, каховская гэс