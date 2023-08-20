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Последствия разрушения Каховской ГЭС попали на видео - РИА Новости, 20.08.2023
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03:06 20.08.2023 (обновлено: 10:27 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/ges-1891076754.html
Последствия разрушения Каховской ГЭС попали на видео
Последствия разрушения Каховской ГЭС попали на видео - РИА Новости, 20.08.2023
Последствия разрушения Каховской ГЭС попали на видео
РИА Новости публикует видео разрушенной украинскими войсками Каховской ГЭС на Днепре. Кадры получены с беспилотника. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T03:06
2023-08-20T10:27
россия
херсонская область
новая каховка
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
общество
каховская гэс
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 20 авг — РИА Новости. РИА Новости публикует видео разрушенной украинскими войсками Каховской ГЭС на Днепре. Кадры получены с беспилотника.В ролике, снятом в конце этой недели со стороны левого берега реки, который контролируется Россией, видна разрушенная водосливная плотина. Здание машинного зала разломилось на две части, а одна из этих частей наполовину погрузилась в Днепр. Относительно сохранной осталась часть водосливной плотины, примыкающая к правому берегу реки, который пока контролируется ВСУ. Судя по кадрам, полностью разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом у правого берега.В минувшую пятницу бойцы группировки войск "Днепр", несущие службу в районе Каховской ГЭС, рассказали РИА Новости, что уничтожили украинский танк и передвижной минометный расчет, которые с правого берега обстреливали позиции Вооруженных сил России на противоположной стороне. В целом же, по их словам, ситуация в этом месте остается напряженной, но российские военные обнаруживают и последовательно уничтожают открывающую по ним огонь артиллерию 126-й бригады теробороны ВСУ.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев.По информации на 7 августа, в результате разрушения ГЭС погибли 57 человек. СК возбудил уголовное дело о теракте.
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россия
херсонская область
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россия, херсонская область , новая каховка, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, общество, каховская гэс
Россия, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Общество, Каховская ГЭС
Последствия разрушения Каховской ГЭС попали на видео

Беспилотник снял видео разрушенной Каховской ГЭС с высоты птичьего полета

© AP PhotoРазрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo
Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 20 авг — РИА Новости. РИА Новости публикует видео разрушенной украинскими войсками Каховской ГЭС на Днепре. Кадры получены с беспилотника.
В ролике, снятом в конце этой недели со стороны левого берега реки, который контролируется Россией, видна разрушенная водосливная плотина. Здание машинного зала разломилось на две части, а одна из этих частей наполовину погрузилась в Днепр. Относительно сохранной осталась часть водосливной плотины, примыкающая к правому берегу реки, который пока контролируется ВСУ. Судя по кадрам, полностью разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом у правого берега.
В минувшую пятницу бойцы группировки войск "Днепр", несущие службу в районе Каховской ГЭС, рассказали РИА Новости, что уничтожили украинский танк и передвижной минометный расчет, которые с правого берега обстреливали позиции Вооруженных сил России на противоположной стороне. В целом же, по их словам, ситуация в этом месте остается напряженной, но российские военные обнаруживают и последовательно уничтожают открывающую по ним огонь артиллерию 126-й бригады теробороны ВСУ.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев.
По информации на 7 августа, в результате разрушения ГЭС погибли 57 человек. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 57 человек
7 августа, 09:48
 
РоссияХерсонская областьНовая КаховкаВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныОбществоКаховская ГЭС
 
 
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