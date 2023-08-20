https://ria.ru/20230820/filmy-1891162073.html

Продюсер фестиваля "RT.Док" заявил о популярности документальных фильмов

Продюсер фестиваля "RT.Док" заявил о популярности документальных фильмов - РИА Новости, 20.08.2023

Продюсер фестиваля "RT.Док" заявил о популярности документальных фильмов

Все показы фильмов международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" в Петербурге проходили при аншлагах, сообщила на закрытии генеральный... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T21:21

2023-08-20T21:21

2023-08-20T21:21

санкт-петербург

иркутск

краснодар

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Все показы фильмов международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" в Петербурге проходили при аншлагах, сообщила на закрытии генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. "К нам стоят очереди, люди идут, смотрят фильмы и если вы сейчас зайдете на какой-нибудь художественный фильм (в кинотеатр - ред.), вы не увидите столько народу, сколько приходят к нам, чтобы смотреть документальные фильмы, чтобы смотреть правду", - отметила Яковлева. По словам продюсера, на фестивале люди не просто смотрели фильмы, они объединялись, вместе обсуждали и переживали увиденное. "Знаете, у нас даже подходили в Краснодаре и говорили: наконец-то после просмотра этих фильмов я все понял, понял, в чем суть специальной военной операции, за что сражаемся и что на самом деле происходит", - рассказала Яковлева. Поход за "ленточку" - так организаторы охарактеризовали фестиваль. На церемонии закрытия наградили дипломами участников режиссеров картин-премьер. Тех фильмов, которые впервые увидели именно жители Санкт-Петербурга ("Банда Бассотти: Цвет красный", "Свои", "Скрипичный ключ"). Теперь все работы можно увидеть на стриминговой платформе artel.doc.ru Участниками церемонии закрытия стали и военные, еще до недавнего времени находившиеся в зоне СВО. Многие из них сейчас проходят реабилитацию в Петербурге. Среди них - бывший военный корреспондент, в 2022 году отправившийся по призыву на фронт, Вадим Гончаров. Во время освобождения Каховской ГЭС мужчина получил ранение, у него повреждена кисть. "Некоторые меня спрашивают после ранения, спрашивают : жалеешь ли ты? Мы когда с замполитом водрузили знамя победы на Каховской ГЭС, с той стороны почему-то не было ни единого выстрела, я мечтал такое же знамя водрузить на Верховной раде, надеюсь, мои бойцы водрузят", - рассказал Гончаров. Хэдлайнером церемонии закрытия фестиваля в Петербурге стала группа "Чичерина". Ее лидер активно выступает для военных в зоне СВО. Следующий город фестиваля - Иркутск. Также документальные фильмы о СВО и героях операции увидят жители Волгограда, Курска и Грозного.

https://ria.ru/20230725/yuta-1886169268.html

https://ria.ru/20230807/garmash-1888673456.html

санкт-петербург

иркутск

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, иркутск, краснодар, культура