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Продюсер фестиваля "RT.Док" заявил о популярности документальных фильмов - РИА Новости, 20.08.2023
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21:21 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/filmy-1891162073.html
Продюсер фестиваля "RT.Док" заявил о популярности документальных фильмов
Продюсер фестиваля "RT.Док" заявил о популярности документальных фильмов - РИА Новости, 20.08.2023
Продюсер фестиваля "RT.Док" заявил о популярности документальных фильмов
Все показы фильмов международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" в Петербурге проходили при аншлагах, сообщила на закрытии генеральный... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T21:21
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санкт-петербург
иркутск
краснодар
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Все показы фильмов международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" в Петербурге проходили при аншлагах, сообщила на закрытии генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. "К нам стоят очереди, люди идут, смотрят фильмы и если вы сейчас зайдете на какой-нибудь художественный фильм (в кинотеатр - ред.), вы не увидите столько народу, сколько приходят к нам, чтобы смотреть документальные фильмы, чтобы смотреть правду", - отметила Яковлева. По словам продюсера, на фестивале люди не просто смотрели фильмы, они объединялись, вместе обсуждали и переживали увиденное. "Знаете, у нас даже подходили в Краснодаре и говорили: наконец-то после просмотра этих фильмов я все понял, понял, в чем суть специальной военной операции, за что сражаемся и что на самом деле происходит", - рассказала Яковлева. Поход за "ленточку" - так организаторы охарактеризовали фестиваль. На церемонии закрытия наградили дипломами участников режиссеров картин-премьер. Тех фильмов, которые впервые увидели именно жители Санкт-Петербурга ("Банда Бассотти: Цвет красный", "Свои", "Скрипичный ключ"). Теперь все работы можно увидеть на стриминговой платформе artel.doc.ru Участниками церемонии закрытия стали и военные, еще до недавнего времени находившиеся в зоне СВО. Многие из них сейчас проходят реабилитацию в Петербурге. Среди них - бывший военный корреспондент, в 2022 году отправившийся по призыву на фронт, Вадим Гончаров. Во время освобождения Каховской ГЭС мужчина получил ранение, у него повреждена кисть. "Некоторые меня спрашивают после ранения, спрашивают : жалеешь ли ты? Мы когда с замполитом водрузили знамя победы на Каховской ГЭС, с той стороны почему-то не было ни единого выстрела, я мечтал такое же знамя водрузить на Верховной раде, надеюсь, мои бойцы водрузят", - рассказал Гончаров. Хэдлайнером церемонии закрытия фестиваля в Петербурге стала группа "Чичерина". Ее лидер активно выступает для военных в зоне СВО. Следующий город фестиваля - Иркутск. Также документальные фильмы о СВО и героях операции увидят жители Волгограда, Курска и Грозного.
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Екатерина Зайцева
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санкт-петербург, иркутск, краснодар, культура
Санкт-Петербург, Иркутск, Краснодар, Культура
Продюсер фестиваля "RT.Док" заявил о популярности документальных фильмов

Продюсер фестиваля "RT.Док": люди стоят в очереди на документальные фильмы

© Фото : Пресс-служба RTАфиша Международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев"
Афиша Международного фестиваля документального кино aRTel.doc: Время героев - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : Пресс-служба RT
Афиша Международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Все показы фильмов международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" в Петербурге проходили при аншлагах, сообщила на закрытии генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
"К нам стоят очереди, люди идут, смотрят фильмы и если вы сейчас зайдете на какой-нибудь художественный фильм (в кинотеатр - ред.), вы не увидите столько народу, сколько приходят к нам, чтобы смотреть документальные фильмы, чтобы смотреть правду", - отметила Яковлева.
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По словам продюсера, на фестивале люди не просто смотрели фильмы, они объединялись, вместе обсуждали и переживали увиденное.
"Знаете, у нас даже подходили в Краснодаре и говорили: наконец-то после просмотра этих фильмов я все понял, понял, в чем суть специальной военной операции, за что сражаемся и что на самом деле происходит", - рассказала Яковлева.
Поход за "ленточку" - так организаторы охарактеризовали фестиваль. На церемонии закрытия наградили дипломами участников режиссеров картин-премьер. Тех фильмов, которые впервые увидели именно жители Санкт-Петербурга ("Банда Бассотти: Цвет красный", "Свои", "Скрипичный ключ"). Теперь все работы можно увидеть на стриминговой платформе artel.doc.ru
Участниками церемонии закрытия стали и военные, еще до недавнего времени находившиеся в зоне СВО. Многие из них сейчас проходят реабилитацию в Петербурге. Среди них - бывший военный корреспондент, в 2022 году отправившийся по призыву на фронт, Вадим Гончаров. Во время освобождения Каховской ГЭС мужчина получил ранение, у него повреждена кисть.
"Некоторые меня спрашивают после ранения, спрашивают : жалеешь ли ты? Мы когда с замполитом водрузили знамя победы на Каховской ГЭС, с той стороны почему-то не было ни единого выстрела, я мечтал такое же знамя водрузить на Верховной раде, надеюсь, мои бойцы водрузят", - рассказал Гончаров.
Хэдлайнером церемонии закрытия фестиваля в Петербурге стала группа "Чичерина". Ее лидер активно выступает для военных в зоне СВО.
Следующий город фестиваля - Иркутск. Также документальные фильмы о СВО и героях операции увидят жители Волгограда, Курска и Грозного.
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