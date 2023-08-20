https://ria.ru/20230820/festival-1891150227.html

Авторы фестиваля "RT. Док" показывают правду о СВО, заявила Чапман

Авторы фестиваля "RT. Док" показывают правду о СВО, заявила Чапман - РИА Новости, 20.08.2023

Авторы фестиваля "RT. Док" показывают правду о СВО, заявила Чапман

Авторы фильмов международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" рассказывают правду о спецоперации, отметила на финальном дне фестиваля в... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T19:05

2023-08-20T19:05

2023-08-20T19:05

санкт-петербург

иркутск

грозный

анна чапман

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Авторы фильмов международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" рассказывают правду о спецоперации, отметила на финальном дне фестиваля в Петербурге телеведущая Анна Чапман. По ее словам, все события, о которых рассказывают картины, строго задокументированы. "Мы здесь - про правду. Мы здесь показываем те фильмы, которые снимались со слов очевидцев. Это все рассказывают не авторы фильмы, это рассказывают люди, которые живут в этой всей истории. Все задокументировано по датам, по локациям, видно, что это не придумано", - отметила Чапман. Зрителям в Петербурге организаторы представили фильм о гибридной войне из цикла "Красная угроза". Как отметила Чапман, в этом цикле она со съемочной группой стремилась максимально просто и доступно объяснить причины происходящего и мотивы противоположной стороны. По словам телеведущей, одна из причин, из-за которой она начала готовить свои фильмы, стала необходимость работы с западной аудиторией. "Вообще причина, почему я хотела делать серию фильмов "Красная тревога", потому что понимала, что с иностранным зрителем никто не работает. Мы очень хорошо работаем с русскоязычным зрителем, а вот та аудитория была брошена, фактически", - отметила Чапман. По ее словам, если год назад было ощущение, что позицию российской стороны никто не слышит, то сейчас появилось огромное количество людей, которые интересуются причинами, и общественное мнение постепенно начинает меняться. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" завершает свою работу в Петербурге. Следующий город, где будет представлена программа - Иркутск. Завершится фестиваль уже зимой в Грозном.

https://ria.ru/20230818/yuta-1890928211.html

санкт-петербург

иркутск

грозный

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санкт-петербург, иркутск, грозный, анна чапман