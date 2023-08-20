https://ria.ru/20230820/festival-1891150227.html
Авторы фестиваля "RT. Док" показывают правду о СВО, заявила Чапман
Авторы фестиваля "RT. Док" показывают правду о СВО, заявила Чапман - РИА Новости, 20.08.2023
Авторы фестиваля "RT. Док" показывают правду о СВО, заявила Чапман
Авторы фильмов международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" рассказывают правду о спецоперации, отметила на финальном дне фестиваля в... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T19:05
2023-08-20T19:05
2023-08-20T19:05
санкт-петербург
иркутск
грозный
анна чапман
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Авторы фильмов международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" рассказывают правду о спецоперации, отметила на финальном дне фестиваля в Петербурге телеведущая Анна Чапман. По ее словам, все события, о которых рассказывают картины, строго задокументированы. "Мы здесь - про правду. Мы здесь показываем те фильмы, которые снимались со слов очевидцев. Это все рассказывают не авторы фильмы, это рассказывают люди, которые живут в этой всей истории. Все задокументировано по датам, по локациям, видно, что это не придумано", - отметила Чапман. Зрителям в Петербурге организаторы представили фильм о гибридной войне из цикла "Красная угроза". Как отметила Чапман, в этом цикле она со съемочной группой стремилась максимально просто и доступно объяснить причины происходящего и мотивы противоположной стороны. По словам телеведущей, одна из причин, из-за которой она начала готовить свои фильмы, стала необходимость работы с западной аудиторией. "Вообще причина, почему я хотела делать серию фильмов "Красная тревога", потому что понимала, что с иностранным зрителем никто не работает. Мы очень хорошо работаем с русскоязычным зрителем, а вот та аудитория была брошена, фактически", - отметила Чапман. По ее словам, если год назад было ощущение, что позицию российской стороны никто не слышит, то сейчас появилось огромное количество людей, которые интересуются причинами, и общественное мнение постепенно начинает меняться. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" завершает свою работу в Петербурге. Следующий город, где будет представлена программа - Иркутск. Завершится фестиваль уже зимой в Грозном.
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санкт-петербург, иркутск, грозный, анна чапман
Санкт-Петербург, Иркутск, Грозный, Анна Чапман
Авторы фестиваля "RT. Док" показывают правду о СВО, заявила Чапман
Чапман: авторы фестиваля "RT. Док" показывают правду о СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Авторы фильмов международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" рассказывают правду о спецоперации, отметила на финальном дне фестиваля в Петербурге телеведущая Анна Чапман.
По ее словам, все события, о которых рассказывают картины, строго задокументированы.
"Мы здесь - про правду. Мы здесь показываем те фильмы, которые снимались со слов очевидцев. Это все рассказывают не авторы фильмы, это рассказывают люди, которые живут в этой всей истории. Все задокументировано по датам, по локациям, видно, что это не придумано", - отметила Чапман.
Зрителям в Петербурге организаторы представили фильм о гибридной войне из цикла "Красная угроза". Как отметила Чапман, в этом цикле она со съемочной группой стремилась максимально просто и доступно объяснить причины происходящего и мотивы противоположной стороны. По словам телеведущей, одна из причин, из-за которой она начала готовить свои фильмы, стала необходимость работы с западной аудиторией.
"Вообще причина, почему я хотела делать серию фильмов "Красная тревога", потому что понимала, что с иностранным зрителем никто не работает. Мы очень хорошо работаем с русскоязычным зрителем, а вот та аудитория была брошена, фактически", - отметила Чапман.
По ее словам, если год назад было ощущение, что позицию российской стороны никто не слышит, то сейчас появилось огромное количество людей, которые интересуются причинами, и общественное мнение постепенно начинает меняться.
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" завершает свою работу в Петербурге. Следующий город, где будет представлена программа - Иркутск
. Завершится фестиваль уже зимой в Грозном
.
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