https://ria.ru/20230820/festival-1891145180.html
Фестиваль "RT.Док" стоит возить по школам, заявил политолог
Фестиваль "RT.Док" стоит возить по школам, заявил политолог - РИА Новости, 20.08.2023
Фестиваль "RT.Док" стоит возить по школам, заявил политолог
Фестиваль "RT.Док: Время героев" стоило бы возить по школам и устраивать учащимся целевые показы, предложил на заключительном дне международного фестиваля... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T18:23
2023-08-20T18:23
2023-08-20T18:23
санкт-петербург
россия
бердянск
анна чапман
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Фестиваль "RT.Док: Время героев" стоило бы возить по школам и устраивать учащимся целевые показы, предложил на заключительном дне международного фестиваля документального кино в Санкт-Петербурге политолог Александр Казаков. "Я бы такие фестивали возил по высшим учебным заведениям, а, может быть, даже по школам… Мы помним, как это было: должны быть целевые показы", - сообщил Казаков. При этом Министерство культуры и Министерство просвещения должны распространить распоряжения о том, что просмотры фильмов - обязательны для старшеклассников. "Вот в среднюю школу приехал фестиваль, показывает один фильм, чтобы подростки восприняли. И все старшие классы сидят, смотрят. Неважно, как они к этому относятся. Они увидели, у них останется память. Вот то же самое с вузами", - отметил Казаков. На фестивале в Петербурге он вместе с телеведущей Анной Чапман представлял фильм о гибридной войне. По мнению политолога, для победы в развернутой против России информационной войне достаточно создать "на земле" факт, который нельзя опровергнуть. "Ключевой момент информационной войны - это обман. Достаточно на земле создать такой неопровержимый факт, который нельзя опровергнуть и по которому нельзя соврать. На земле решаются в том числе и информационные битвы. Вот сейчас никто не может сказать, что украинские войска в Бердянске, потому что их там нет. Контрнаступление захлебнулось, украинцы стоят там же, где и стояли", - отметил Казаков. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" завершает свою работу в Петербурге. Следующий город, где будет представлена программа - Иркутск. Завершится фестиваль уже зимой 2023 года в Грозном.
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санкт-петербург, россия, бердянск, анна чапман
Санкт-Петербург, Россия, Бердянск, Анна Чапман
Фестиваль "RT.Док" стоит возить по школам, заявил политолог
Политолог Казаков: фестиваль "RT.Док" стоит возить по школам и устраивать показы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Фестиваль "RT.Док: Время героев" стоило бы возить по школам и устраивать учащимся целевые показы, предложил на заключительном дне международного фестиваля документального кино в Санкт-Петербурге политолог Александр Казаков.
"Я бы такие фестивали возил по высшим учебным заведениям, а, может быть, даже по школам… Мы помним, как это было: должны быть целевые показы", - сообщил Казаков.
При этом Министерство культуры и Министерство просвещения должны распространить распоряжения о том, что просмотры фильмов - обязательны для старшеклассников.
"Вот в среднюю школу приехал фестиваль, показывает один фильм, чтобы подростки восприняли. И все старшие классы сидят, смотрят. Неважно, как они к этому относятся. Они увидели, у них останется память. Вот то же самое с вузами", - отметил Казаков.
На фестивале в Петербурге он вместе с телеведущей Анной Чапман
представлял фильм о гибридной войне. По мнению политолога, для победы в развернутой против России
информационной войне достаточно создать "на земле" факт, который нельзя опровергнуть.
"Ключевой момент информационной войны - это обман. Достаточно на земле создать такой неопровержимый факт, который нельзя опровергнуть и по которому нельзя соврать. На земле решаются в том числе и информационные битвы. Вот сейчас никто не может сказать, что украинские войска в Бердянске
, потому что их там нет. Контрнаступление захлебнулось, украинцы стоят там же, где и стояли", - отметил Казаков.
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" завершает свою работу в Петербурге. Следующий город, где будет представлена программа - Иркутск
. Завершится фестиваль уже зимой 2023 года в Грозном
.
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