Рейтинг@Mail.ru
ЮАР поддерживает расширение БРИКС, заявил Рамафоса - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/briks-1891170585.html
ЮАР поддерживает расширение БРИКС, заявил Рамафоса
ЮАР поддерживает расширение БРИКС, заявил Рамафоса - РИА Новости, 20.08.2023
ЮАР поддерживает расширение БРИКС, заявил Рамафоса
Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС, более 20 стран официально подали заявки на вступление в эту организацию, заявил в воскресенье президент... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T22:49
2023-08-20T22:49
в мире
юар
сирил рамафоса
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867816045_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_892e2ec93b93a3f83db3b2f9442996fb.jpg
ДОХА, 20 авг - РИА Новости. Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС, более 20 стран официально подали заявки на вступление в эту организацию, заявил в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая перед нацией перед началом БРИКС. "На 15-м саммите БРИКС будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе важный вопрос о возможном расширении состава БРИКС. Более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС, и еще несколько стран выразили заинтересованность в том, чтобы стать частью семьи БРИКС. Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС", - сказал Рамафоса. По его словам, чтобы усилия БРИКС были более эффективными, необходимо наладить партнерские отношения с другими странами, которые разделяют его устремления и взгляды. "Расширенный БРИКС будет представлять разнообразную группу стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному глобальному порядку", - добавил лидер ЮАР.
https://ria.ru/20230820/briks-1891149646.html
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867816045_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cbde2008597bd6c528aa04c7b6c7638b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, сирил рамафоса, брикс
В мире, ЮАР, Сирил Рамафоса, БРИКС
ЮАР поддерживает расширение БРИКС, заявил Рамафоса

Лидер ЮАР Рамафоса заявил, что страна поддерживает расширение членства в БРИКС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоза
Президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент ЮАР Сирил Рамафоза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 20 авг - РИА Новости. Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС, более 20 стран официально подали заявки на вступление в эту организацию, заявил в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая перед нацией перед началом БРИКС.
"На 15-м саммите БРИКС будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе важный вопрос о возможном расширении состава БРИКС. Более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС, и еще несколько стран выразили заинтересованность в том, чтобы стать частью семьи БРИКС. Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС", - сказал Рамафоса.
По его словам, чтобы усилия БРИКС были более эффективными, необходимо наладить партнерские отношения с другими странами, которые разделяют его устремления и взгляды.
"Расширенный БРИКС будет представлять разнообразную группу стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному глобальному порядку", - добавил лидер ЮАР.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Президент Ирана примет участие в саммите БРИКС
Вчера, 18:59
 
В миреЮАРСирил РамафосаБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала