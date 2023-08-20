https://ria.ru/20230820/briks-1891170585.html

ЮАР поддерживает расширение БРИКС, заявил Рамафоса

ЮАР поддерживает расширение БРИКС, заявил Рамафоса - РИА Новости, 20.08.2023

ЮАР поддерживает расширение БРИКС, заявил Рамафоса

Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС, более 20 стран официально подали заявки на вступление в эту организацию, заявил в воскресенье президент... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T22:49

2023-08-20T22:49

2023-08-20T22:49

в мире

юар

сирил рамафоса

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867816045_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_892e2ec93b93a3f83db3b2f9442996fb.jpg

ДОХА, 20 авг - РИА Новости. Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС, более 20 стран официально подали заявки на вступление в эту организацию, заявил в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая перед нацией перед началом БРИКС. "На 15-м саммите БРИКС будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе важный вопрос о возможном расширении состава БРИКС. Более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС, и еще несколько стран выразили заинтересованность в том, чтобы стать частью семьи БРИКС. Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС", - сказал Рамафоса. По его словам, чтобы усилия БРИКС были более эффективными, необходимо наладить партнерские отношения с другими странами, которые разделяют его устремления и взгляды. "Расширенный БРИКС будет представлять разнообразную группу стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному глобальному порядку", - добавил лидер ЮАР.

https://ria.ru/20230820/briks-1891149646.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, юар, сирил рамафоса, брикс