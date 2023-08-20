https://ria.ru/20230820/briks-1891170585.html
ЮАР поддерживает расширение БРИКС, заявил Рамафоса
ЮАР поддерживает расширение БРИКС, заявил Рамафоса - РИА Новости, 20.08.2023
ЮАР поддерживает расширение БРИКС, заявил Рамафоса
Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС, более 20 стран официально подали заявки на вступление в эту организацию, заявил в воскресенье президент... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T22:49
2023-08-20T22:49
2023-08-20T22:49
в мире
юар
сирил рамафоса
брикс
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ДОХА, 20 авг - РИА Новости. Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС, более 20 стран официально подали заявки на вступление в эту организацию, заявил в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая перед нацией перед началом БРИКС. "На 15-м саммите БРИКС будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе важный вопрос о возможном расширении состава БРИКС. Более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС, и еще несколько стран выразили заинтересованность в том, чтобы стать частью семьи БРИКС. Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС", - сказал Рамафоса. По его словам, чтобы усилия БРИКС были более эффективными, необходимо наладить партнерские отношения с другими странами, которые разделяют его устремления и взгляды. "Расширенный БРИКС будет представлять разнообразную группу стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному глобальному порядку", - добавил лидер ЮАР.
https://ria.ru/20230820/briks-1891149646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, сирил рамафоса, брикс
В мире, ЮАР, Сирил Рамафоса, БРИКС
ЮАР поддерживает расширение БРИКС, заявил Рамафоса
Лидер ЮАР Рамафоса заявил, что страна поддерживает расширение членства в БРИКС
ДОХА, 20 авг - РИА Новости. Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС, более 20 стран официально подали заявки на вступление в эту организацию, заявил в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая перед нацией перед началом БРИКС.
"На 15-м саммите БРИКС будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе важный вопрос о возможном расширении состава БРИКС. Более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС, и еще несколько стран выразили заинтересованность в том, чтобы стать частью семьи БРИКС. Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС", - сказал Рамафоса.
По его словам, чтобы усилия БРИКС были более эффективными, необходимо наладить партнерские отношения с другими странами, которые разделяют его устремления и взгляды.
"Расширенный БРИКС будет представлять разнообразную группу стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному глобальному порядку", - добавил лидер ЮАР.
Президент Ирана примет участие в саммите БРИКС