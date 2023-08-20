https://ria.ru/20230820/briks-1891149646.html
Президент Ирана примет участие в саммите БРИКС
Президент Ирана примет участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 20.08.2023
Президент Ирана примет участие в саммите БРИКС
Президент Ирана Эбрахим Раиси отправится в среду, 23 августа, в Йоханнесбург, где примет участие в саммите глав стран-членов БРИКС, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T18:59
2023-08-20T18:59
2023-08-20T18:59
в мире
иран
россия
йоханнесбург
сирил рамафоса
сергей лавров
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси отправится в среду, 23 августа, в Йоханнесбург, где примет участие в саммите глав стран-членов БРИКС, передает агентство Tasnim. "Президент Ирана в среду отбудет в Йоханнесбург по официальному приглашению президента ЮАР Сирила Рамафосы для участия в 15-м саммите БРИКС", - говорится в сообщении. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230820/briks-1891135806.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, йоханнесбург, сирил рамафоса, сергей лавров, владимир путин, брикс
В мире, Иран, Россия, Йоханнесбург, Сирил Рамафоса, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС
Президент Ирана примет участие в саммите БРИКС
Президент Ирана отправится 23 августа в ЮАР, где примет участие в саммите БРИКС