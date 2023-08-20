https://ria.ru/20230820/briks-1891149646.html

Президент Ирана примет участие в саммите БРИКС

Президент Ирана примет участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 20.08.2023

Президент Ирана примет участие в саммите БРИКС

Президент Ирана Эбрахим Раиси отправится в среду, 23 августа, в Йоханнесбург, где примет участие в саммите глав стран-членов БРИКС, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T18:59

2023-08-20T18:59

2023-08-20T18:59

в мире

иран

россия

йоханнесбург

сирил рамафоса

сергей лавров

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси отправится в среду, 23 августа, в Йоханнесбург, где примет участие в саммите глав стран-членов БРИКС, передает агентство Tasnim. "Президент Ирана в среду отбудет в Йоханнесбург по официальному приглашению президента ЮАР Сирила Рамафосы для участия в 15-м саммите БРИКС", - говорится в сообщении. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230820/briks-1891135806.html

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йоханнесбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, иран, россия, йоханнесбург, сирил рамафоса, сергей лавров, владимир путин, брикс